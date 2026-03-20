Las sandalias en tendencia que vuelven desde los 70's para el 2026

Los cinco modelos de sandalias que regresan directo de los 70's para quedarse durante el 2026.

Las sandalias regresan como una de las mayores tendencias de 2026.

La moda recupera el espíritu de los años 70 con el regreso de cinco modelos de sandalias que se convirtieron en íconos de estilo y que, en 2026, vuelven con fuerza para combinarse con jeans . Estas piezas, que en su época representaron la esencia bohemia y desenfadada de la década, se adaptan a las tendencias actuales con diseños versátiles, cómodos y llenos de personalidad.

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Desde mules con detalles románticos hasta plataformas de madera , las opciones son ideales para transformar un look casual en algo memorable, sin perder la esencia retro que las hizo famosas.

Las sandalias que dominaron los años 70 regresan como protagonistas en la temporada Primavera-Verano 2026, especialmente para combinarse con jeans de tiro alto, acampanados o rectos . Cada modelo aporta un toque único, desde la elegancia minimalista hasta el estilo bohemio , y se adapta a diferentes ocasiones, desde el día hasta la noche.

Las mules de tacón bajo fueron un símbolo de sofisticación relajada en los 70, y en 2026 vuelven como una opción versátil para usar con jeans. Este modelo se caracteriza por su silueta abierta en el talón , lo que permite un calce rápido y cómodo, ideal para looks urbanos o casuales.

Con jeans y una blusa lencera, para un estilo elegante pero desenfadado .

En tonos neutros como beige, negro o marrón , que combinan con cualquier lavado de jean.

Para un toque retro, optar por detalles en cuero trenzado o hebillas metálicas.

2. Sandalias de plataforma de madera

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Las plataformas de madera fueron un clásico de la década, asociadas al movimiento hippie y a la moda disco. En 2026, regresan con diseños actualizados, manteniendo su esencia rústica pero con líneas más modernas.

Cómo llevarlas:

Con jeans acampanados para equilibrar el volumen de la plataforma.

En colores naturales como madera clara o teñida , que aportan calidez al conjunto.

Ideales para eventos al aire libre o looks bohemios, combinadas con blusas de mangas abullonadas.

3. Sandalias thong de tiras finas

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Las thong fueron un éxito en los 70 por su diseño minimalista y ajustado, y en 2026 se reinventan con materiales de calidad y detalles sutiles. Este modelo es perfecto para quienes buscan comodidad sin sacrificar estilo.

Cómo llevarlas:

Con jeans rectos o de tiro alto , para un look limpio y moderno .

En versiones planas o con un pequeño tacón , según la ocasión.

En colores como negro, dorado o plateado, que añaden un toque de elegancia.

4. Sandalias de tacón ancho

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Las sandalias de tacón ancho fueron un favorito de las divas de los 70, y en 2026 vuelven como una opción cómoda y estilosa. Su base ancha garantiza estabilidad, mientras que el diseño eleva cualquier atuendo.

Cómo llevarlas:

Con jeans skinny o slim , para crear un contraste entre lo ajustado y lo estructurado.

En tonos neutros o metálicos , que combinan con prendas básicas o llamativas.

Ideales para eventos nocturnos o salidas informales con un toque sofisticado.

5. Sandalias peep-toe con detalles bohemios

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Las peep-toe con bordados o tiras trenzadas capturan el espíritu bohemio de los 70, y en 2026 se presentan como una opción llena de personalidad. Estos modelos destacan por sus detalles artesanales, como cuentas, flecos o aplicaciones en cuero.

Cómo llevarlas:

Con jeans de tiro alto y blusas fluidas , para un look relajado pero con estilo .

En colores tierra, rojo o azul , que evocan la paleta de la década.

Perfectas para festivales, paseos playeros o eventos informales.

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Las sandalias de los 70 no solo vuelven en 2026, sino que se reinventan para adaptarse a las necesidades actuales, manteniendo su esencia retro. Cada modelo ofrece una propuesta única, desde la comodidad de las thong hasta la elegancia de las mules, y todos combinan a la perfección con jeans, la prenda más versátil del guardarropa.

Para incorporarlas al estilo diario, la clave está en elegir el modelo que mejor se adapte a la personalidad y al tipo de jean. Ya sea con un look minimalista o uno lleno de detalles bohemios, estas sandalias garantizan un toque de nostalgia con un aire completamente moderno.