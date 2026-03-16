La nueva tendencia en zapatos que estará presente en todos los looks para el invierno 2026

Este estilo de zapatos soluciona un look para la oficina, casual, de fiesta o una cita de manera perfecta.

El invierno 2026 llega con una propuesta clara en calzado: la comodidad y el estilo se unen en los zapatos planos , que dominarán los armarios y las calles durante la temporada fría. Las pasarelas internacionales y las principales marcas de moda coinciden en que los diseños de suela baja, hormas respetuosas con el pie y materiales flexibles serán los protagonistas.

Esta tendencia no solo responde a una búsqueda de practicidad, sino también a un deseo de elegancia sin esfuerzo, donde la sofisticación y la funcionalidad conviven en un mismo modelo. Los expertos destacan que, este año, la moda prioriza siluetas versátiles, capaces de adaptarse a distintos estilos de vida y momentos del día , desde el trabajo hasta el ocio.

Los zapatos planos dejan atrás la idea de ser una opción secundaria para convertirse en piezas centrales de cualquier outfit . La clave de esta tendencia radica en su capacidad para brindar comodidad durante todo el día sin renunciar a un diseño atractivo y moderno .

Los especialistas en moda señalan que la horma ancha, las suelas ligeras y los acabados pulidos son los elementos que definen a los zapatos planos de esta temporada. Además, la versatilidad es otro de sus puntos fuertes: pueden usarse con jeans, faldas midi, vestidos o incluso trajes de oficina , adaptándose a looks casuales, elegantes o deportivos. Esta adaptabilidad los convierte en una inversión inteligente para el invierno, ya que permiten crear múltiples combinaciones con un solo par.

Las bailarinas vuelven con fuerza en 2026, pero esta vez con un enfoque más estructurado y detalles que las alejan del diseño clásico . Los modelos presentados en las pasarelas incluyen punteras redondeadas o ligeramente puntiagudas, suelas acolchadas y adornos como hebillas metálicas o tiras en el tobillo . Marcas como Chanel y Miu Miu apuestan por versiones en cuero liso, charol o incluso tejidos efecto pelo , que aportan un toque de originalidad a este calzado icónico.

Un detalle que las hace ideales para el invierno es su plantilla interior acolchada, que garantiza calidez y confort incluso en los días más fríos. Además, su diseño permite transitar con facilidad entre el día y la noche, siendo una opción perfecta para quienes buscan un zapato que pueda usarse tanto en la oficina como en una cena.

Mocasines ligeros: el comodín del armario

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Los mocasines se consolidan como el calzado comodín de la temporada, gracias a su capacidad para complementar desde looks formales hasta outfits relajados. En 2026, las marcas los presentan en versiones más ligeras y con suelas flexibles, que los hacen ideales para el uso diario. Prada y Tod’s, por ejemplo, ofrecen modelos en piel de ante, cuero envejecido o incluso materiales reciclados, con detalles como costuras visibles o logos discretos que añaden personalidad.

Una de las grandes ventajas de los mocasines es su adaptabilidad a diferentes estilos. Pueden combinarse con pantalones de vestir para un look profesional, con jeans para un estilo casual o incluso con faldas plisadas para un toque más femenino. Su suela plana y antideslizante los convierte en una opción segura y cómoda para el invierno, sin sacrificar el estilo.

Zuecos renovados: el regreso de un clásico

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Los zuecos, inspirados en el calzado tradicional holandés, vuelven con diseños actualizados que los posicionan como una de las tendencias más llamativas del invierno 2026. Este año, los modelos destacan por sus punteras afiladas o redondeadas, taches decorativos y una paleta de colores que incluye verdes profundos, amarillos mostaza y tonos café. Marcas como Gucci y Bottega Veneta los presentan en versiones tanto planas como con un pequeño tacón de madera, que aporta un toque rústico pero sofisticado.

Lo que hace especiales a los zuecos de esta temporada es su versatilidad para crear looks urbanos o bohemios. Pueden usarse con pantalones acampanados, faldas largas o incluso con calcetines gruesos para un estilo más relajado. Además, su construcción robusta y materiales resistentes los hacen ideales para enfrentar el frío y la humedad del invierno.

Sneakers slim: el deporte se vuelve elegante

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Las zapatillas deportivas también se suman a la tendencia de los zapatos planos, pero con un giro: las "sneakers slim", que se caracterizan por su silueta delgada y suela baja. Modelos como las Onitsuka Tiger Mexico 66 o las Adidas Tokyo son algunos de los favoritos de la temporada, gracias a su diseño retro y líneas limpias. Estas zapatillas no solo son cómodas, sino que también aportan un aire moderno y juvenil a cualquier outfit.

Una de las razones por las que las sneakers slim triunfan en el invierno 2026 es su capacidad para combinarse con prendas formales, como abrigos de paño o pantalones de vestir, creando un contraste interesante entre lo deportivo y lo elegante. Además, su suela plana y materiales transpirables las hacen ideales para el uso diario, incluso en días de lluvia o frío intenso.

Mules: sofisticación sin esfuerzo

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Los mules, esos zapatos sin talón que se calzan con facilidad, ganan terreno en el invierno 2026 con versiones planas y detalles minimalistas. Marcas como Alaïa y The Row los presentan en cuero liso, terciopelo o incluso con aplicaciones metálicas, lo que los convierte en una opción elegante pero práctica. Su principal ventaja es la facilidad para ponérselos y quitárselos, sin sacrificar el estilo.

Los mules planos son ideales para looks de oficina o eventos sociales, ya que aportan un toque de sofisticación sin resultar demasiado formales. Pueden combinarse con pantalones de tiro alto, faldas midi o vestidos rectos, y su suela plana garantiza comodidad durante largas jornadas.

El invierno 2026 confirma que los zapatos planos no son solo una moda pasajera, sino una evolución en la forma de entender el calzado. Las marcas apuestan por diseños que priorizan la comodidad sin descuidar la estética, ofreciendo opciones para todos los gustos y ocasiones. Desde bailarinas estructuradas hasta zuecos renovados, pasando por mocasines y sneakers slim, la clave está en elegir modelos versátiles, bien construidos y que reflejen la personalidad de quien los lleva.

Si aún no incorporaste esta tendencia a tu armario, el invierno 2026 es el momento ideal para hacerlo. Un buen par de zapatos planos no solo te mantendrá cómoda, sino que también elevará cualquier look, demostrando que la elegancia y la practicidad pueden ir de la mano.

Los mejores colores en zapatos para el invierno 2026

Este invierno, el marrón chocolate y el bordó se consolidan como los nuevos neutros para mocasines y bailarinas. Estos tonos profundos aportan una sofisticación instantánea al calzado plano, dándole un aire mucho más cálido y moderno al negro tradicional. Además, combinan perfectamente con texturas de cuero y gamuza.

Si buscás algo menos pesado, el verde oliva y el crema son las mejores apuestas. Funcionan muy bien en zapatillas y zapatos de suela baja porque cortan la monotonía del invierno y aportan un poco más de luz al look sin dejar de ser combinables para el día a día.