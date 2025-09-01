Los chefs más importantes del país presentes en el gran banquete de Volf en Hotelga 2025







Narda Lepes, Germán Martitegui, Osvaldo Gross, Fernando Trocca y Dolly Irigoyen fueron algunos de los más de veinte chefs presentes.

Volf marcó un hito en Hotelga 2025 al reunir a los chefs más destacados del país. El pasado jueves 28 de agosto, referentes de la gastronomía argentina realizaron un gran banquete en conjunto, aportando su plato insignia para conformar una gran mesa con opciones saladas y dulces en el imponente stand de Volf en Hotelga 2025. Narda Lepes, Nicolás Arcucci y Mica Najmanovich, Tommy Perlberger y Josie Bridge, Juan Ignacio Barcos, Tomás Kalika, Ximena Sáenz, Donato de Santis, Toti Quesada, Walter Lui, Martín Lukesh, los hermanos Petersen, Luciano Nanni, Christophe Krywonis, Germán Sitz, Olivia Saal, Clara Corso, Félix Babini, Lucas Canga, Germán Martitegui, Carola y Victoria Santoro, Damián Betular, Pamela Villar y Chula Gálvez fueron los chefs y pasteleros que contribuyeron en este gran festín, además de los bartenders Inés de los Santos y Sebastián Atienza. Cada una de las propuestas gastronómicas fueron servidas en los platos, bandejas y fuentes de la Línea Buffet Gastronomía y Hotelería, Línea Acero inoxidable y las nuevas líneas de porcelana y cristalería de Volf. El evento estuvo a cargo de la Producción General Equipo de Tamara Kosacoff.

Una vez finalizada la feria, el stand de Volf se transformó en un punto estratégico de encuentro dentro de Hotelga, donde cocineros, bartenders, clientes y amigos compartieron no sólo platos y bebidas, sino también la esencia de lo que significa ser parte de la familia Volf. Durante el encuentro, los asistentes pudieron conocer la calidad y versatilidad de los productos, a la vez que disfrutaron de un espacio pensado para la innovación, la inspiración y el networking entre colegas.

El menú incluyó propuestas saladas icónicas de reconocidos chefs: Narda Lepes con Chiraji; Nicolas Arcucci y Mica Najmanovich con Paté de ave con chutney de pera y financier; Tommy Perlberger y Josie Bridge, con su crocantería; Juan Ignacio Barcos con charcutería; Tomás Kalika con Hummus con pickles, tahina y tomate y Hummus con roast beef y garbanzos, servidos con pan pita y carne; Ximena Sáenz con un Arroz aromático con lentejas, especias y cebolla frita además de una tarta de hongos con cherries asados y ricota ahumada con masa finita de oliva; Donato de Santis con Pasta mariata, orecchiette y cavatelli con brócoli, panceta, cherries, peperoncino y queso pecorino DOP; Toti Quesada con Empanaditas vegetarianas y de carne; Walter Lui con Berenjenas agripicantes; Martín Lukesch con Trillas marinadas; los hermanos Petersen con Trucha al pan; Luciano Nanni con Vitello Tonnato; Christophe con Pollo; Germán Sitz con Lengua a la vinagreta; Olivia Saal con Locatellis de jamón, queso y pickles; Clara Corso junto a Félix Babini y Lucas Canga con Tortellini de mortadela Cacio e Pepe, y Germán Martitegui con Lajmayin, tofu y granada.

Las propuestas dulces fueron obra de Carola y Victoria Santoro con un Tiramisú con frutillas; Narda Lepes con Frutillas frescas con fuente de chocolate; Damián Betular con cinco tortas XL, Pamela Villar con una Torta vasca de mascarpone con mandarina y Chula Gálvez con una gelatina, vino naranjo hermanas Galvez y frutas.

En la barra, Inés de los Santos presentó y preparó Martini, Seba Atienza sorprendió con su cóctel Uatafak (Gin Tres Monos, americano Gancia, manzana, pera y sándalo) y Agus de Alba ofreció una cuidada selección de vinos y la propuesta se completó con vinos de la Bodega Luigi Bosca (De Sangre White blend y Malbec Valle de Uco), café de Fuego Tostadores y aguas Morgade, que acompañaron y realzaron cada momento de la jornada.