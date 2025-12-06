Navidad 2025: 9 ideas para decorar tu casa de forma distinta este 8 de diciembre

Este lunes llega finalmente el momento de despertar el espíritu navideño en el hogar. Sin embargo, en vez de siempre poner los mismos adornos, existen distintas manualidades e ideas que no solo r evitalizarán las Fiestas, sino que también ofrecerán un toque personalizado a la Navidad .

Las siguientes 9 ideas ayudarán a modernizar las decoraciones tradicionales , lo que no significa necesariamente del mayor uso de colores fríos o apagados. El objetivo principal de estas decoraciones es devolverle la magia a las Fiestas e incentivar a los más pequeños a participar en esta divertida actividad.

En Argentina, es tradición armar el arbolito de Navidad el 8 de diciembre debido a que en esa misma fecha se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María .

Distintos creyentes y grupos parroquiales vinculan el montaje del árbol y del pesebre con la pureza de la Virgen y el comienzo simbólico del Adviento .

Una manualidad que tanto grandes como chicos pueden hacer son las clásicas botas que se cuelgan en la chimenea, pero de papel . Para crearlas, se debe dibujar la forma de la bota en un papel resistente , recortar dos partes iguales y pegar los bordes , dejando la parte superior abierta. Es una manera innovadora y colorida de decorar el comedor .

Decoración para la puerta

Es muy común colgar en la puerta de las casas una corona de Navidad o distintos carteles y muñecos. Sin embargo, también se puede optar por salir del molde navideño y elegir adornos modernos y brillantes. Por ejemplo ,se pueden buscar decoraciones con glitter y colores más vibrantes que capten la atención desde la entrada.

Coronas reinventadas

Las coronas de Navidad no solo se utilizan en las puertas, sino también en las paredes. En vez de utilizar el clásico adorno, se puede buscar una opción más simple y sobria, como modelos de metal y líneas limpias. De esta manera, aporta un estilo más minimalista y sofisticado a la casa.

Las luces cambian todo

Luces navideñas Oliver Perrott

La iluminación es fundamental en la Navidad, ya que aportan un toque mágico al hogar. Para no sobrepasarse con la cantidad de luces, se recomienda comprar decoraciones ya limonadas, ya sea con forma de vela o estrella. De esta manera, se mantiene el estilo navideño sin perder la magia o la sensación de tranquilidad.

Las lámparas también decoran

En la mesa navideña, no solo decoran los utensilios o el mantel, sino que las lámparas también pueden adornar. Por ejemplo, se pueden colocar distintos modelos de papel o cristal con forma de estrella, que son llamativos y no son excesivamente brillantes.

Otro tipo de arbolito

Algunas personas también buscan optar por otro tipo de árbol para salir del clásico pino. Por ejemplo, se pueden agregar guirnaldas y ornamentas a las plantas de interior, pero es importante no sobrecargarse de adornos. La idea es utilizar decoraciones pequeñas y sutiles que aporten espíritu navideño.

Colores metalizados en los estantes

Navidad decoraciones metalizadas Poundland

Los estantes no suelen ser los más decorados en Navidad. Sin embargo, incorporar adornos metalizados y llamativos agregan un look moderno a las decoraciones navideñas, sin perder la elegancia. De esta manera, se sale del molde minimalista sin exagerar en los adornos.

Arbolitos de papel

A falta de un arbolito común, uno también puede optar por un árbol de papel plegable, lo que también es una opción divertida para los niños. Estos son fáciles de armar, ya que solo requieren desplegarlos y colocarlos en donde quieran.

A la luz de las velas

Decorar la mesa de Navidad con velas agregan glamour y romanticismo a la noche. La elección del portavelas es crucial, ya que puede agregar color y estilismo. De esta manera, se preserva la modernidad sin excederse en decoraciones.