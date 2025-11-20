Ni Mar del Plata ni Pinamar: la playa de Buenos Aires ideal para desconectar de la rutina sin multitudes + Seguir en









Un destino diferente para visitar la costa, con una propuesta distinta a las ciudades más populares.

Uno de los balnearios más espaciosos y pintorescos de Buenos Aires. Imagen: Balneario Reta Oficial

Si se busca hacer turismo en la Costa Atlántica escapando del bullicio de los grandes centros urbanos, hay opciones que combinan la belleza natural con la tranquilidad. Estas playas, a diferencia de destinos masivos como Mar del Plata o Pinamar, ofrecen una experiencia de desconexión completa, con espacios amplios y un ritmo de vida más pausado.

Este tipo de localidades costeras se caracterizan por su ambiente familiar y su rica geografía, que incluye grandes extensiones de médanos y playas casi vírgenes. Un destino que encarna a la perfección esta alternativa serena, con un pueblo de apenas 1000 habitantes y balnearios inmensos, es Reta.

Reta Este pueblo de sólo 1000 habitantes es ideal para hacer turismo en estas vacaciones de verano. Imagen: Balneario Reta Oficial Dónde se ubica Reta Reta es una localidad balnearia que forma parte del partido de Tres Arroyos, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra ubicada sobre el extenso litoral atlántico, y su posición en el mapa bonaerense la sitúa en una zona de contacto entre el mar, los médanos y un paisaje rural.

A aproximadamente 30 kilómetros a la redonda, Reta tiene como vecinos costeros a Orense (Balneario Orense) y Claromecó, ambas también pertenecientes al partido de Tres Arroyos. Esta proximidad a otras playas y la relativa lejanía de los grandes centros urbanos (como Mar del Plata o Bahía Blanca) aseguran un entorno de baja densidad poblacional y alto valor paisajístico.

Qué se puede hacer en Reta Las actividades en Reta se centran en el contacto con la naturaleza y el relax, haciéndola atractiva para todo turista que busca paz:

La geografía de Reta está marcada por grandes dunas que invitan a la aventura, ya sea a pie o en vehículos 4x4 (respetando las normativas locales). Desde la cima se obtienen vistas panorámicas espectaculares del mar y el campo. Pesca deportiva: La pesca es una de las actividades más tradicionales. Se puede practicar desde la orilla, en la desembocadura del arroyo o en el muelle de Claromecó, a unos pocos kilómetros. Cómo ir hasta Reta Para llegar a Reta en auto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el recorrido aproximado es de unos 550 a 600 kilómetros. El recorrido empieza por la Autopista Riccheri y luego la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Más adelante, se debe seguir por la Ruta Nacional 3 en dirección sur, pasando por localidades como Las Flores y Azul. Antes de llegar a Tres Arroyos, en la localidad de Coronel Dorrego o tomando el acceso desde Tres Arroyos, se debe tomar la Ruta Provincial 72. Finalmente, se accede a la localidad por un camino asfaltado (o parcialmente consolidado según la zona) que conecta desde la Ruta 72 con el balneario. Es recomendable verificar el estado de las rutas y los últimos kilómetros de acceso antes de viajar.