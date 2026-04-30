El pueblito desconocido de Buenos Aires que es perfecto para pasar un día de campo y desconexión

Este rincón natural te invita a tomarte una pausa y cortar con la rutina sin tener que ir muy lejos.

Este rincón se convirtió en una de las opciones ideales para visitar un fin de semana largo.

A pocos kilómetros del bullicio de Buenos Aires , existe un lugar perfecto para hacer una escapada llena de verde y silencio , ideal para bajar un cambio. Este destino es cada vez más elegido como plan de fin de semana para cortar un poco con la rutina sin tener que hacer viajes largos.

Con calles tranquilas, casas pintorescas y un aire rural que lo recorren, este lugar logró posicionarse ante varios turistas como una alternativa atractiva para quienes buscan un lugar pensado para disfrutar del descanso, una buena comida y actividades en un entorno lleno de naturaleza.

Open Door es una localidad del partido de Luján , en la zona oeste de la provincia, a unos 12 kilómetros del centro de la ciudad cabecera y a aproximadamente 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, según el acceso elegido. Su ubicación es estratégica porque conecta con la Ruta Provincial 6 y la Ruta Nacional 192, lo que permite llegar rápido desde distintos puntos del conurbano.

El origen del pueblo se remonta a fines del siglo XIX , cuando el ferrocarril impulsó el crecimiento de la zona. Con el paso del tiempo, su identidad rural se mantuvo, aunque en los últimos años sumó propuestas turísticas que ampliaron su atractivo, como los clubes de campo, estancias y emprendimientos gastronómicos.

Qué se puede hacer en Open Door

Una de las principales razones para visitar este destino es el paisaje natural que ofrece. Los caminos de tierra, los árboles bien verdes te invitan a caminar, andar en bicicleta o simplemente disfrutar del aire libre. El Parque Cabred, con una superficie de 60 hectáreas abiertas al público desde 2022, se transformó en uno de los puntos más elegidos, ya que los turistas aprovechan para pasar el día, descansar bajo la sombra o recorrer por la vegetación.

El deporte también es importante en este lugar, ya que la zona es reconocida por su vínculo con el polo, con espacios como Polo One y La Aguada, donde se puede ver a los profesionales practicando esta actividad o incluso tomar clases. Además, hay clubes de golf, como Las Praderas de Luján.

La gastronomía es otro de los grandes atractivos, con platos tradicionales que se pueden disfrutar en restaurantes como Raíz Criolla, que además ofrecen los mejores cortes para la parrilla, con técnicas que incluyen cocción a la estaca, horno de barro o al disco.

También hay bodegones y casas de comida que ofrecen empanadas, pastas caseras, carnes asadas y postres tradicionales. Para quienes buscan extender su estadía, las alternativas de alojamiento van desde hoteles hasta glamping y estancias, que te mantienen en contacto constante con la naturaleza.

Open Door Con una gastronomía única y un entorno de paz, Open Door te invita a desconectarte. Gentileza - TripAdvisor

Cómo ir hasta Open Door

El viaje desde la Ciudad de Buenos Aires se puede hacer en auto tomando el Acceso Oeste (Ruta Nacional 7) hasta Luján. Desde ahí, se continúa por la Ruta Nacional 192 durante unos 7 kilómetros hasta el ingreso al pueblo. El viaje total suele demandar alrededor de 1 hora y media, dependiendo el tránsito.

Otra alternativa es ir por la Panamericana, ramal Pilar (Ruta Nacional 8). En ese caso, se debe tomar el desvío hacia la Ruta Provincial 6 a la altura de Parque Sakura y despues seguir hasta conectar con el acceso a Open Door. Para quienes prefieren transporte público, se puede tomar el tren de la línea Línea San Martín que llega hasta la estación Cabred, ubicada dentro de la localidad.