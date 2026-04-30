Naturaleza, historia y cultura: el mejor lugar de Córdoba para visitar estas vacaciones de invierno

Con mucho para ofrecer y un reconocimiento que lo ubica entre los mejores destinos para vacacionar, este rincón cordobés es una de las grandes alternativas para la temporada de invierno.

Este rincón cordobés es una enorme alternativa para visitarlo en familia o con amigos.

El turismo en Córdoba tiene muchas propuestas para quienes desean conocer la provincia. Desde entornos naturales imponentes hasta sitios donde la gastronomía ocupa un lugar predilecto, aunque también hay otros rincones que son populares por diferentes cuestiones, como en este caso, donde el principal atractivo es la hospitalidad .

Este sitio destaca por la manera en que trata a sus visitantes, quienes no pueden evitar elogiar de principio a fin la totalidad de su estadía en estas tierras. Al combinar propuestas más que interesantes para aquellos que lo eligen como destino de vacaciones, consigue complementar una experiencia difícil de igualar en otros lugares.

Villa Yacanto se encuentra en el departamento de Calamuchita , en la provincia de Córdoba. Está ubicada en el Valle de Calamuchita , a unos 130 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en una zona serrana que se caracteriza por su vegetación, sus ríos y su cercanía con áreas protegidas.

Los arroyos de este lugar son uno de sus tantos atractivos.

El pueblo se sitúa al pie de las Sierras Grandes y funciona como una puerta de entrada al Parque Nacional Quebrada del Condorito . Esa ubicación le permite combinar el paisaje serrano típico con un entorno más amplio que incluye senderos y miradores naturales.

Uno de los principales atractivos de Villa Yacanto es su entorno serrano, que permite hacer caminatas y trekking por senderos que atraviesan monte nativo y sectores con vistas abiertas del Valle de Calamuchita. Son recorridos de baja y media dificultad , señalizados en distintos tramos, que se pueden realizar en el día y sin necesidad de traslados largos desde el centro del pueblo.

La localidad también funciona como uno de los puntos de acceso al Cerro Champaquí, el pico más alto de la provincia. Desde esta zona parten travesías que combinan senderismo de mayor exigencia con pernocte en refugios de montaña, en recorridos que atraen a quienes buscan una experiencia más completa en contacto con las sierras.

La cercanía con el Parque Nacional Quebrada del Condorito suma otra de las actividades más buscadas. Desde allí se accede a circuitos como el que conduce al Balcón Norte, un mirador natural desde donde se observa el cañadón y el vuelo del cóndor andino, una de las postales más características de la región.

Además, la zona cuenta con arroyos serranos y balnearios naturales donde se puede frenar durante los recorridos, así como caminos rurales que permiten hacer circuitos en bicicleta o cabalgatas. También hay opciones de travesías en vehículos 4x4 por sectores de montaña, que conectan distintos puntos del valle y permiten recorrer zonas menos accesibles sin salir del entorno natural.

Embed - 4KEn ESTE PUEBLO todos VIVEN en PAZ de VERDAD - VILLA YACANTO | Córdoba Argentina

Cómo ir hasta Villa Yacanto

Desde la ciudad de Córdoba, el acceso más habitual es por la Ruta Provincial 5 hasta el Valle de Calamuchita. Luego, se continúa por rutas y caminos serranos que conectan con Villa Yacanto, en un recorrido que combina tramos asfaltados con accesos de montaña.

Para quienes viajan en transporte público, se puede llegar primero a localidades cercanas del valle, como Santa Rosa de Calamuchita o Villa General Belgrano, y desde allí continuar en servicios locales o traslados hacia el destino.