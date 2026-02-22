Quién es Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el líder del Cártel de Jalisco muerto hoy

Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información sobre su paradero.

El Ejército mexicano abatió este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" , el narcotraficante más buscado y peligroso del mundo, según confirmó la Secretaría de la Defensa en un comunicado. La dependencia señaló que agentes de diferentes corporaciones lanzaron un operativo en Tapalpa, Jalisco, para detener al criminal, gracias a información recopilada por las agencias de inteligencia y a “información complementaria” aportada por Estados Unidos.

En el operativo, “personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro criminales fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a Ciudad de México”. Entre estos últimos tres estaba "El Mencho".

Con 59 años al momento de su muerte, “El Mencho” era uno de los delincuentes más buscados por México y Estados Unidos, que incluso ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su detención . Bajo su liderazgo, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se consolidó como una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas del país , con presencia territorial en múltiples estados y participación en narcotráfico internacional, uso de artefactos explosivos y enfrentamientos armados contra fuerzas de seguridad.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información sobre su paradero. Al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se le considera el cártel con mayor capacidad de tráfico de cocaína y metanfetamina de México, al igual que ser responsable de muchos homicidios contra sus contrincantes.

Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “ El Mencho”, fue el máximo líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) .

Oseguera Cervantes había sido acusado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de conspiración y distribución de una sustancia controlada, por uso de armas de fuego y de relación de delitos de narcotráfico. "El Mencho" fue acusado por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos de haber conspirado y distribuido sustancias controladas, uso de armas de fuego y tener relación de delitos dentro del narcotráfico.

caos jalisco narco mencho incidentes

El CJNG, liderado por Oseguera Cervantes, es considera el cártel con mayor capacidad de tráfico de cocaína y metanfetamina dentro de nuestro país, además de ser responsable de múltiples homicidios contra cárteles rivales. El "Señor de los Gallos", como también era conocido Nemesio Oseguera Cervantes, nació en Michoacán y en la década de los 80's emigró a Estados Unidos, al ser vinculado con el mundo del narcotráfico, fue deportado a México en 1990.

Después de volver a México, Oseguera Cervantes entró a la policía municipal de Jalisco, donde siguió en el mundo del narcotráfico y se le relacionó con Armando Valencia Cornelio, líder del Cártel del Milenio y quien fuera jefe de "El Mencho".

Perfil y antecedentes de "El Mencho"

Rubén Nemesio Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, en el estado de Michoacán. Sus padres eran campesinos que emigraron a California. Inició su actividad delictiva en la década de 1990, primero vinculado al narcomenudeo, luego como sicario y jefe de plaza, hasta consolidarse como uno de los principales líderes del narcotráfico en México.

En 1994 fue condenado por un tribunal federal del Distrito Norte de California a tres años de prisión por conspiración para distribuir heroína. Tras cumplir la pena, regresó a México y se desempeñó como agente policial en los municipios jaliscienses de Cabo Corrientes y Tomatlán. Posteriormente abandonó la fuerza y se incorporó al Cártel del Milenio, antecedente directo del CJNG.

jalisco mexico tension narco mencho 3 Incidentes en Jalisco desde el aire.

Con el paso de los años, se convirtió en el principal referente de esa organización criminal y en uno de los objetivos prioritarios de Estados Unidos, especialmente tras la caída de líderes del Cártel de Sinaloa como Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.

Las autoridades mexicanas no brindaron, por el momento, mayores precisiones sobre el alcance del operativo ni sobre eventuales acciones judiciales posteriores, mientras continúan los trabajos de seguridad en las zonas afectadas.

El dominio del Cártel de Jalisco liderado por "El Mencho"

De acuerdo con informes de seguridad federal, el CJNG tenía presencia en estados de nuestro país como:

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Colima

Veracruz

Zacatecas

Baja California

Quintana Roo

Estado de México

Guerrero

Puebla

Además, autoridades estadounidenses aseguran que el CJNG también cuenta con operaciones de distribución en distintas ciudades de ese país, extendiendo así su alcance fuera de México.

Aunque también, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha sido identificado por agencias internacionales con operaciones fuera del continente. Teniendo rutas hacia Canadá, Australia y países de Europa y Asia.