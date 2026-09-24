Por qué evitar las discusiones y decir "no importa" no es cobardía, según la psicología

Una respuesta frecuente frente al desacuerdo puede estar relacionada con la necesidad de reducir tensión, proteger un vínculo o evitar la evaluación negativa.

La ciencia de la psicología estudia desde hace décadas las distintas maneras en que las personas reaccionan frente a los desacuerdos. Mientras algunos necesitan hablar hasta encontrar una solución, otros prefieren bajar el tono, cambiar de tema o responder con un clásico “no importa” para cerrar la situación.

Esa reacción suele interpretarse rápidamente como falta de carácter o de valentía . Sin embargo, los modelos psicológicos sobre el conflicto muestran un panorama bastante más amplio: retirarse, ceder o postergar una conversación también son formas de responder ante una situación que genera tensión.

El modelo desarrollado por los psicólogos Kenneth Thomas y Ralph Kilmann propone una herramienta para comprender cómo las personas enfrentan los desacuerdos. Su planteo organiza las respuestas a partir de dos dimensiones: asertividad y cooperación .

A partir de esos ejes aparecen cinco estilos: competir, colaborar, comprometerse, acomodarse y evitar . Cada uno describe una manera diferente de actuar frente a una situación conflictiva y ninguno está pensado como una respuesta universalmente correcta.

La evitación , en particular, puede expresarse de varias formas. Una persona puede postergar una charla, cambiar de tema, abandonar una conversación que se volvió tensa o simplemente decir “no importa” aunque en realidad sí le importe. También puede decidir no responder en ese momento porque considera que continuar hablando solo empeoraría las cosas.

Esto último es importante: evitar una discusión puntual no significa necesariamente que exista un problema psicológico. El propio modelo Thomas-Kilmann plantea que los distintos estilos pueden resultar adecuados según las circunstancias. Frente a una persona agresiva, por ejemplo, alejarse puede ser una respuesta de protección; en otro escenario, esperar a que disminuya la intensidad emocional puede permitir retomar la conversación con mayor calma.

La dificultad aparece cuando la retirada se vuelve automática y la persona siente que no puede expresar un desacuerdo incluso cuando hacerlo sería seguro y necesario. En esos casos, el silencio puede resolver la incomodidad inmediata, pero dejar intacto aquello que generó el malestar.

Frente a un momento de tensión, algunas personas prefieren tomar distancia antes de continuar con el intercambio. Pexels

El miedo a las consecuencias: qué hay detrás del silencio y la evitación

Una de las razones posibles detrás de este comportamiento es el temor a lo que puede ocurrir después de expresar una opinión. Decirle a alguien “esto me molestó” puede abrir diferentes escenarios: una disculpa, una respuesta defensiva, una nueva discusión o incluso un cambio en la relación.

Para algunas personas, esa incertidumbre pesa más que el beneficio de plantear lo que sienten. Así, el “no importa” funciona como una salida rápida. La tensión baja en el momento, y esa sensación de alivio puede reforzar la decisión de volver a evitar situaciones similares.

Hay otra diferencia que conviene tener presente: asertividad no significa agresividad. Defender una necesidad, marcar un límite o expresar un desacuerdo no implica levantar la voz ni buscar imponerse. La asertividad supone poder comunicar la propia posición respetando también a la otra persona.

Por eso, alguien que habitualmente dice “me da igual” puede estar intentando preservar la tranquilidad, evitar ser juzgado o proteger un vínculo. También puede haber aprendido, a partir de experiencias anteriores, que discutir trae consecuencias que prefiere no afrontar.

Una conversación difícil puede despertar respuestas muy diferentes según la situación y la historia de cada vínculo. Pexels

Estilo de apego y relaciones: la razón por la que te retiras en una pelea

La teoría del apego ofrece otra perspectiva para entender lo que ocurre durante los conflictos de pareja. Las investigaciones señalan que las experiencias y expectativas vinculadas al apego pueden influir en la manera en que las personas perciben y enfrentan situaciones de estrés dentro de sus relaciones.

En particular, el apego evitativo se ha relacionado con una mayor tendencia a retirarse durante los conflictos. Las personas con mayores niveles de evitación pueden alejarse de las situaciones conflictivas, dificultando la comunicación abierta y la búsqueda de acuerdos.

El apego ansioso puede presentar una dinámica diferente. La ansiedad y la evitación se vinculan con respuestas distintas frente al estrés en las relaciones: mientras la primera puede favorecer una mayor preocupación por el vínculo, la segunda puede asociarse con una mayor distancia emocional.

El silencio también puede ser una estrategia de protección, aunque sus efectos a largo plazo dependan de la situación y de cuánto espacio quede para expresar aquello que realmente preocupa.