Juicio por la desaparición de Loan Peña: declaran tres policías que analizaron celulares y participaron de peritajes clave

Una nueva audiencia tendrá lugar este miércoles en Corrientes con cinco nuevos testimonios, entre ellos los de tres integrantes de la Policía Federal Argentina. Los efectivos intervinieron en el análisis de celulares de varios imputados.

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña se reanudará este miércoles con una audiencia centrada en peritajes telefónicos, procedimientos de búsqueda y análisis realizados sobre distintos elementos incorporados a la causa.

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Ante el tribunal declararán Johanna Méndez , inspectora de la División Antisecuestros Sur de la Policía Federal Argentina (PFA) ; Dalma Yamila Benítez , cabo de la División Antisecuestros Norte; y Carlos Fuentes , subinspector de la División Homicidios.

La jornada se completará con los testimonios de Horacio José Céspedes , quien participó como testigo de un allanamiento en Resistencia, Chaco, y Hugo Daniel Duarte , presente durante los peritajes realizados sobre la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava .

Méndez estuvo a cargo del análisis de los teléfonos de Mónica Millapi, Daniel Ramírez y Laudelina Peña . En el dispositivo de esta última detectó numerosas conversaciones con Caillava, Macarena Peña, Camila Núñez, la abuela Catalina y Antonio Benítez .

Entre los intercambios apareció un mensaje enviado el 14 de junio de 2024 a las 2: 39 , pocas horas después de la desaparición, en el que Laudelina afirmaba que Loan había aparecido porque “así dijo el comisario”.

En el celular de Millapi, la investigadora encontró además mensajes en los que Ramírez le solicitaba que se comunicara con la nuera del “Tío Guacha” para averiguar si había visto a “un pendejito”. También quedó registrada la circulación de una falsa alarma sobre la aparición del niño.

Por otra parte, en el teléfono de Ramírez se detectaron imágenes de contenido pornográfico, fotografías de mujeres y de cadáveres.

Benítez analizó los celulares de Catalina y Macarena Peña. En el dispositivo de la abuela de Loan identificó 31 contactos agendados, entre ellos los de Antonio Benítez, Caillava, Diego Peña y el entonces comisario Walter Maciel.

El análisis también determinó que el teléfono registraba 166 llamadas, de las cuales 34 aparecían como “elemento eliminado”. En cambio, el celular de Macarena no aportó información considerada de interés para la investigación.

Los operativos en Algarrobal y el cementerio

El subinspector Fuentes deberá ratificar las actas, fotografías y croquis correspondientes a dos procedimientos realizados entre fines de junio y principios de julio de 2024.

El primero se desarrolló el 30 de junio en el paraje Algarrobal, donde los investigadores inspeccionaron un predio rural con dos viviendas y otras dependencias pertenecientes a María Isabel González.

En el operativo participó Alexa, una perra entrenada para detectar restos humanos. La búsqueda terminó con resultado negativo.

El segundo procedimiento tuvo lugar el 3 de julio en el cementerio municipal de 9 de Julio, donde los agentes trabajaron con los perros de búsqueda Floyd y Jade.

Durante la inspección, los animales realizaron una marcación positiva sobre un contrapiso de concreto recién construido. Sin embargo, la falta de luz natural obligó a interrumpir las tareas.

El pendrive secuestrado en Resistencia

Otro de los testimonios de la jornada será el de Céspedes, quien declarará por un allanamiento realizado durante la madrugada del 3 de julio de 2024 en un departamento ubicado sobre la calle Necochea al 900, en Resistencia.

Durante ese procedimiento, los investigadores encontraron y secuestraron un pendrive que estaba guardado en el cajón de un mueble de madera.

Por su parte, Duarte fue convocado el 30 de junio de 2024 para actuar como testigo durante las pericias sobre la Ford Ranger blanca de Pérez y Caillava, que permanecía secuestrada en la comisaría local.

Duarte presenció el relevamiento de abolladuras en la carrocería, efectuado por integrantes de Gendarmería Nacional, y posteriormente una prueba luminotécnica nocturna sobre el vehículo.

El juicio entrará en una pausa hasta octubre

Una vez finalizada la audiencia de este miércoles, el debate ingresará en una pausa y se retomará el 7 de octubre, según informó el medio correntino El Litoral.

La audiencia prevista para el jueves quedó suspendida por el asueto correspondiente al Día de Nuestra Señora de la Merced. Tampoco habrá jornadas de debate durante la última semana de septiembre debido a compromisos de los jueces subrogantes Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco en sus respectivas ciudades y a su participación en el Encuentro Nacional de Jueces.

Este martes declararon Alicia Esther Axson, la enfermera que atendió a Caillava alrededor de las 23.09 del 13 de junio de 2024, y Deisy Leonela Ávalos, una vecina que se encontraba esa misma noche en la guardia junto a su hija y brindó una versión diferente sobre el estado de la ex funcionaria municipal.

También prestó declaración Cándida Yamila Alegre, sargento de la Policía de Corrientes que intervino junto a la perra Kira en el rastreo de la zapatilla de Loan.

La última en declarar fue la periodista Paula Bernini, quien permaneció durante 59 días en 9 de Julio para cubrir el caso para TN.