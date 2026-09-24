Periodistas denunciaron que la Casa Blanca violó repetidamente la orden judicial que les autorizó el acceso

Se trata de empleados de CNN, Politico y MS Now, que solicitaron una "audiencia de emergencia". Previamente, la vigencia de la orden dictaminó que sería temporal y determinó que la revocación de las credenciales se hizo sin el “debido proceso constitucional”.

Se trata de una orden temporal que regirá por 14 días, donde se determinó que la revocación de las credenciales de prensa se hizo sin el “debido proceso constitucionalmente adecuado”.

Un juez federal ordenó que el acceso a la Casa Blanca le fuera reestablecido a los periodistas que sufrieron el veto de Donald Trump , tras el anuncio de la restricción a los medios de comunicación CNN, MS NOW y Politico el viernes pasado. A su vez, el magistrado negó que el veto fuera motivado por "preocupaciones de seguridad nacional”, como alegó la administración en un principio.

Se trata de una orden temporal del magistrado Timothy Kelly que regirá por 14 días, emitida este jueves y donde determinó que la revocación de las credenciales de prensa de los periodistas se realizó sin el “debido proceso constitucionalmente adecuado”.

También afirmó que los argumentos del gobierno “ofrecen poco respaldo al supuesto interés en la seguridad nacional” . Tras la entrada en vigor de la prohibición, Trump y sus abogados argumentaron que reportajes anteriores de estos medios planteaban preocupaciones al gabinete republicano, puntualmente a partir de las coberturas sobre temas como la guerra con Irán y el salón de baile planificado por el propio Trump .

“Para empezar, nada en el expediente anterior a esta demanda sugiere que la revocación de los pases de acceso a la Casa Blanca de los demandantes estuviera motivada por preocupaciones de seguridad nacional ”, escribió Kelly y agregó que "en cambio, se centró en la supuesta falta de veracidad y el carácter negativo de los reportajes de los demandantes”.

Además, apuntó contra que “incluso las justificaciones proporcionadas a los demandantes son ambiguas sobre el verdadero propósito de las revocaciones". En cuanto al debido proceso, el juez señaló que la administración Trump no notificó a los periodistas sobre la posibilidad de apelar su decisión hasta después de que se confiscaran los pases.

“Nada sugiere que la revocación de los pases estuviera motivada por preocupaciones de seguridad nacional”, sostuvo Kelly.

“La ‘regla general’ es que ‘las personas deben recibir notificación y la oportunidad de ser escuchadas antes de que el Gobierno las prive’ de un interés protegido constitucionalmente”, escribió Kelly, citando jurisprudencia.

El juez señaló que su decisión no es apelable de inmediato. En su dictamen, el juez estableció un plan para las próximas dos semanas, durante el cual los medios de comunicación y la administración Trump continuarán presentando argumentos y pruebas.

Ese plan, para el cual el juez aún no especificó plazos concretos ni otras audiencias, probablemente daría como resultado una opinión más contundente que la decisión de emergencia que Kelly tomó la madrugada de este jueves.

El Departamento de Justicia de EEUU defendió el veto de Donald Trump al acceso de la prensa a la Casa Blanca

El Departamento de Justicia de EEUU anunció en las últimas horas que los medios de comunicación CNN, MS NOW y Politico pueden ser vetados de ciertas áreas de la Casa Blanca a voluntad del presidente Donald Trump. Así, la sede judicial defendió la medida del presidente republicano y resaltó que responde a razones de "seguridad nacional".

Los abogados argumentaron que la cobertura que estos medios realizan sobre la guerra con Irán y a la construcción del salón de baile de Trump podría constituir un riesgo para la seguridad nacional que justifica la prohibición. En un documento presentado ante el tribunal a última hora del martes por la noche, la administración Trump argumentó que “el acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho”, a pesar de las protecciones de la Primera Enmienda en materia de libertad de prensa.

“Como mínimo, el Gobierno puede controlar el acceso de los periodistas a las zonas presidenciales restringidas, como el Despacho Oval, incluso por motivos discriminatorios basados en la opinión pública”, escribió el Departamento de Justicia al tribunal. Así, resaltó que “el presidente constató que los demandantes participaron en varios incidentes relacionados con la información que pusieron en peligro la seguridad nacional".