Optimismo entre provincias por el acuerdo Andes-Atlántico: "Oportunidad histórica"

Los distritos admitieron haber recibido con sorpresa el anuncio, aunque compartieron sus expectativas por el desarrollo de obras de infraestructura.

El proyecto de GNL es uno de los pilares del acuerdo Andes-Atlántico.

Argentina y EEUU anunciaron este miércoles el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico , una iniciativa conjunta con inversiones por hasta u$s7.000 millones que busca modernizar la infraestructura que conecta sectores económicos estratégicos del país con los principales puertos del Atlántico y los mercados occidentales. Las provincias se mostraron optimistas con la flamante medida, aunque esperan detalles de la letra chica.

El acuerdo proyecta que las exportaciones de minerales , petróleo y gas podrán incrementarse mediante inversiones estadounidenses y fue dado a conocer en el marco de la visita del presidente Javier Milei a Nueva York, donde expuso ante la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas. La travesía sirvió también para aceitar vínculos con la administración de Donald Trump, a la que el Presidente ve como su principal aliado global.

Un sondeo realizado por Ámbito entre las provincias captó algunas de las primeras sensaciones entre los mandatarios, algunos de los cuales calificaron inicialmente el acuerdo como “una muy buena noticia” , aunque señalaron que todavía desconocen la letra chica y sus implicancias.

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, comentó a este medio que recibieron la noticia con "sorpresa" pero también "con optimismo" y destacó el trabajo realizado con el embajador de EEUU en el país, Peter Lamelas . "Estuvimos con él hace diez días, justamente empujando este tema de la logística", dijo.

Cabe recordar que, al ser designado al frente de la misión diplomática, Lamelas se propuso recorrer las 24 jurisdicciones para hablar con los mandatarios y profundizar los vínculos, una estrategia que, como subtexto, planea contener la influencia china sobre la región.

Valdés detalló que Brasil se encuentra haciendo una ruta biomecánica que deja afuera a argentina. "Nosotros, que estamos acá, entre ambos, países lo vemos", remarcó, e indicó que el acuerdo "es fundamental, teniendo en cuenta que para vender al mercado de Asia desde el puerto de Bs.As hoy es más larga la ruta".

"De hecho nosotros decimos que en poco tiempo se podría conectar el corredor que se pretende con 400 km de tren que pasan por la provincia de corrientes y empalman con el Belgrano Cargas, sacando toda la producción de la parte más rica del sur de Brasil", finalizó el jefe provincial .

Juan Pablo Valdés y Peter Lamelas.

En materia de transporte, el acuerdo propone identificar proyectos de infraestructura prioritarios para la rehabilitación y expansión de ferrocarriles, vías navegables y puertos, con oportunidades para que empresas estadounidenses compitan en licitaciones o en calidad de subcontratistas.

El rionegrino Alberto Weretilneck, en tanto, celebró el financiamiento por hasta u$s6.000 millones para Argentina LNG, el megaproyecto para convertir el gas de Vaca Muerta en Gas Natural Licuado (GNL) y exportarlo por barco desde la costa de la provincia hacia mercados internacionales. Está impulsado por YPF, junto con Eni y XRG, el brazo de inversiones de ADNOC de Emiratos Árabes Unidos.

“Río Negro no fue elegida por casualidad. Adherimos al RIGI, competimos con Bahía Blanca y defendimos que esta oportunidad quedara en la Patagonia. Lo disputamos y lo conseguimos, porque tenemos los recursos, la capacidad y la decisión política para transformar nuestra historia”, expresó el líder patagónico.

Acto seguido, destacó a Neuquén como protagonista indispensable por el desarrollo de Vaca Muerta y su capacidad de producción de gas, al tiempo que remarcó que la integración permitirá conectar esa riqueza con los mercados internacionales y abrir una oportunidad histórica de crecimiento para toda la región.

Paralelamente, Weretilneck subrayó que la Argentina "saldrá al mundo desde la Patagonia" y añadió: "Nuestro compromiso es que esa riqueza se transforme en trabajo y en una vida mejor para nuestra gente. Ese es el rumbo que elegimos y que vamos a seguir defendiendo".

Otras jurisdicciones consultadas por Ámbito optaron por la mesura y destacaron que es fundamental conocer la letra chica del documento para poder sentar una posición. De todos modos, los puntos trazados en el entendimiento tendrán impacto en las jurisdicciones, especialmente en aquellas con un fuerte componente energético en su matriz.

Alberto Weretilneck habló de una "oportunidad histórica".

En esa materia, el acuerdo propone desarrollar comercialmente los recursos de la región de Vaca Muerta mediante "inversión, tecnología e instrumentos financieros estadounidenses, incluyendo préstamos directos, garantías de préstamos y productos de seguros para movilizar capital, equipos y proveedores de servicios de los Estados Unidos".

Respecto a los minerales, el texto plantea identificar oportunidades en el marco del Acuerdo Marco de Minerales Críticos EE. UU. -Argentina para respaldar la minería y el procesamiento de minerales críticos, avanzando en los compromisos para asegurar las cadenas de suministro y promover la diversificación de las cadenas de suministro globales.

Además, busca apoyar "el uso de tecnología confiable y colaborar en la seguridad de plataformas y equipos de inspección aduanera, de manera coherente con el Artículo 3.2 del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos entre los Estados Unidos y la Argentina".

La próxima semana, Javier Milei viajará a Paris para encabezar la Argentina Week y subirá al avión a una decena de mandatarios subnacionales, un gesto en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, dos frentes clave para el oficialismo, que requiere de respaldos provinciales para destrabarlos.