Cuánto cuesta viajar al GP de Brasil en Interlagos para ver a Franco Colapinto

El interés por la Fórmula 1 disparó las búsquedas desde Argentina y ya hay paquetes con vuelo y hotel para el mes de noviembre.

El Gran Premio de São Paulo ya atrae a los fanáticos argentinos de la Fórmula 1.

El furor por Franco Colapinto también se empieza a sentir fuera de la pista. A medida que se acerca el Gran Premio de São Paulo , cada vez más argentinos buscan vuelos y alojamiento para viajar a Brasil y poder verlo correr en Interlagos.

Según los datos de Despegar, las búsquedas desde Argentina hacia San Pablo se multiplicaron por siete en comparación con las semanas anteriores. La competencia se va a disputar entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre en el Autódromo José Carlos Pace.

Una de las opciones para viajar es contratar un paquete que incluya vuelo y alojamiento . Para una estadía de tres noches, entre el 6 y el 9 de noviembre, los precios arrancan en $1.085.826 por persona . Las alternativas incluyen vuelos directos de ida y vuelta desde Buenos Aires, tres noches de hotel y desayuno:

Los valores pueden cambiar según la disponibilidad y el momento de la reserva. Despegar también informó que comprar vuelo y alojamiento dentro del mismo paquete puede generar un ahorro de hasta 30% a diferencia de contratar ambos servicios por separado. Además, existen opciones de financiación de hasta tres cuotas fijas para destinos internacionales.

La entrada al circuito no está incluida en los paquetes básicos de vuelo y hotel , así que hay que sumarla aparte al presupuesto. El pase oficial de tres días tiene un valor de $2.957.452,38 . El acceso permite ingresar durante viernes, sábado y domingo para ver los entrenamientos, la clasificación y la carrera.

La entrada a Interlagos se paga por separado y cambia según el sector y la disponibilidad.

El precio final depende del sector elegido, la disponibilidad y las condiciones de venta. Existen alternativas que combinan entrada y alojamiento:

$6.788.591,31 : pase de tres días con alojamiento en Renaissance São Paulo Hotel

: pase de tres días con alojamiento en Renaissance São Paulo Hotel $7.193.508,44: pase de tres días con alojamiento en DoubleTree by Hilton Itaim São Paulo Al presupuesto también hay que sumarle comidas, traslados y otros gastos durante la estadía. Gentileza - Sam Bagnall

Presupuesto total: comidas, traslados y gastos extra en San Pablo

Para una persona que viaje desde Buenos Aires, los dos gastos principales son el paquete de viaje y la entrada a Interlagos. Según la opción más barata que se relevó, el paquete cuesta $1.085.826, pero el pase de tres días informado tenía un precio de $2.957.452,38. Solo esos dos conceptos llevan el presupuesto a más de $4 millones por persona. A eso hay que sumar:

comidas durante la estadía

traslados dentro de San Pablo

viajes hacia y desde Interlagos

gastos personales

posibles diferencias por cambios de tarifa o disponibilidad

El Gran Premio de São Paulo será la 20° fecha de las 23 previstas para la temporada 2026. La actividad comenzará el viernes 6 con los entrenamientos, seguirá el sábado 7 con la clasificación y terminará el domingo 8 con la carrera.

Colapinto va a llegar como uno de los grandes atractivos para el público argentino. Actualmente suma 27 puntos y ocupa el 12° puesto del Campeonato de Pilotos, aunque todavía quedan varias fechas antes de Interlagos y esa posición puede cambiar.

El movimiento también tiene un fuerte impacto económico para San Pablo. En 2025, el Gran Premio generó un impacto equivalente a $685.500 millones y movilizó a 23.700 trabajadores, a la vez que cerca del 75% del público llegó desde fuera de la capital paulista.