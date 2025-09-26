¿Por qué los gatos rechazan tanto al agua, según la ciencia?







Los felinos no suelen ser muy amistosos con el agua y menos a la hora del baño pero hay una respuesta científica a tal comportamiento.

Los gatos y la respuesta a su rechazo al agua.

Los gatos domésticos muestran una reacción casi instintiva de rechazo hacia el agua. Este comportamiento encuentra su origen en factores biológicos, evolutivos y experiencias individuales. La ciencia ofrece respuestas concretas sobre por qué la mayoría de los felinos evita el contacto con este líquido, aunque existen excepciones que demuestran la diversidad dentro de la especie.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El ancestro directo de los gatos actuales, el Felis silvestris lybica, habitó regiones desérticas de la Media Luna Fértil. Este entorno áridos moldeó su evolución, eliminando la necesidad de desarrollar habilidades relacionadas con el agua. Los gatos modernos heredaron esta característica, lo que explica su tendencia natural a mantenerse alejados de fuentes de humedad.

gatos naranjas 3.jpg

El misterio resuelto: por qué los gatos odian el agua Kristyn Vitale, especialista en comportamiento animal de Maueyes Cat Science and Education, explicó en una entrevista con Popular Science que no todos los gatos reaccionan igual frente al agua. "Las preferencias varían según el individuo, al igual que ocurre con las personas", señaló Vitale. Esta diversidad demuestra que, aunque la mayoría evita el agua, algunos ejemplares pueden llegar a tolerarla o incluso disfrutarla.

Las experiencias durante la etapa temprana de vida influyen decisivamente en esta actitud. Los gatos que no tienen contacto positivo con el agua en sus primeros meses suelen desarrollar aversión. Situaciones como caídas accidentales o baños forzados generan asociaciones negativas que persisten en el tiempo. Por el contrario, aquellos felinos que experimentan interacciones placenteras con el agua pueden mostrar mayor tolerancia.

La capacidad de autolimpieza de los gatos reduce la necesidad de baños. Su lengua áspera les permite mantenerse limpios sin ayuda externa. Los productos de higiene con fragancias artificiales alteran su olor natural, lo que puede generar incomodidad. Además, el agua afecta la funcionalidad de sus bigotes, esenciales para mantener el equilibrio y la orientación, lo que refuerza su rechazo.

Temas mascotas