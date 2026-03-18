¿Qué dice de tu personalidad llevar el pelo siempre atado, según la psicología? + Seguir en









Si atarte el cabello es parte de tu rutina, quizá te veas reflejado con estas afirmaciones sobre tu forma de relacionarte con el entorno.

Un estilo que permite versatilidad en la personalidad pero denota orden en quien lo lleva.

El modo en que una persona elige llevar su cabello puede reflejar rasgos vinculados con su forma de actuar y relacionarse con el entorno. No es lo mismo pelo atado que dos colitas, una trenza, planchado, suelto o enrulado. Diversos enfoques de la psicología sostienen que los hábitos cotidianos, incluso los más simples, suelen responder a patrones de conducta asociados con la personalidad.

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El gesto de recoger el cabello todos los días no se explica únicamente por una cuestión estética sino que puede tener características vinculadas con la organización personal, el control de las emociones y la forma de afrontar distintas situaciones de la vida diaria.

Muchas mujeres optan por mantener el cabello atado de manera habitual, mientras que otras prefieren llevarlo suelto. La psicología interpreta esa elección como una manifestación de determinadas preferencias personales que se reflejan en la manera en que cada individuo se presenta frente a los demás.

secador de pelo.webp Atarse el pelo, más que un look La costumbre de llevar el pelo recogido suele asociarse con una necesidad de mantener cierto orden, surgen palabras cómo prolijidad y estructura en las personas que adoptan este estilo con frecuencia. Además se entiende que pueden mostrar rasgos de perfeccionismo y preferencia por rutinas claras.

Otros especialistas indican que quienes optan por atarse el cabello con regularidad pueden sentir incomodidad frente a la incertidumbre y, la necesidad de planificación, aparece como un mecanismo que reduce la ansiedad cuando las situaciones resultan imprevisibles.

pelo teñido rodete pixabay Qué dice de tu personalidad atarse el pelo Las interpretaciones psicológicas también asocian este hábito con la disciplina personal. No es lo mismo si te hacés una "low-pony" más suelta y relajada, que una colita tirante o un rodete marcado. Esos pequeños detalles son los que proyectan una imagen vinculada con la responsabilidad y el orden. Los especialistas también señalan que este estilo puede relacionarse con una buena administración de las emociones, más presente en individuos que mantienen control frente a contextos exigentes, tolerancia al estrés y al trabajo bajo presión en contextos laborales. Si bien no se determina una regla absoluta sobre la personalidad, es importante tener en cuenta estos detalles como un plus al analizar el comportamiento de un tercero.

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