Un estudio revela quién es el hermano más inteligente según su orden de nacimiento: ¿el más grande, el del medio o el menor?

La comunidad científica analizó datos durante décadas, pero sus hallazgos contienen una "letra pequeña" que transforma drásticamente las creencias previas sobre el tema.

Para desglosar la evidencia científica sobre el orden de nacimiento, se integró el veredicto de AI en la Búsqueda de Google.

El debate sobre cuál de los hijos posee mayor inteligencia fue un tema recurrente en las conversaciones familiares durante generaciones, habitualmente sin llegar a un consenso claro. Si bien la ciencia recopiló evidencia durante décadas, sus hallazgos presentan matices específicos que transforman significativamente la comprensión actual del problema .

Debido a esto, para explorar qué dicen los estudios sobre el orden de nacimiento y la inteligencia, se consultó a Gemini . Allí, el asistente de inteligencia artificial de Google señaló que la conclusión científica sobre el tema incluye una "letra pequeña" que no puede ignorarse . Lo que revelan las estadísticas no es una jerarquía rígida, sino un panorama complejo donde diversos factores intervienen más allá del turno en que se nació.

El análisis de Gemini indicó que los estudios poblacionales a gran escala muestran una tendencia clara: "estadísticamente, el hijo mayor suele tener un coeficiente intelectual (CI) ligeramente superior al de sus hermanos menores" . No obstante, el sistema subraya que la precisión del hallazgo reside en el término "ligeramente" .

Para sustentar sus conclusiones, el modelo de Google hizo referencia a dos fuentes de autoridad. Por un lado, un análisis masivo en Noruega con casi 250.000 sujetos y, por otro, investigaciones de la Universidad de Leipzig . Ambos coinciden en que el primer hijo supera al segundo por un margen estrecho de entre 1,5 y 3 puntos de CI , una brecha que se vuelve aún más insignificante al comparar al segundo con el tercer hijo.

“A nivel estadístico poblacional es un dato fascinante, pero a nivel individual, en tu casa o la mía, una diferencia de 2 puntos en un test de inteligencia es prácticamente imperceptible”, indicó Gemini.

No obstante, la raíz de esta diferencia no es genética, sino ambiental. La IA de Google ilustró este punto con un dato clave: si el segundo hijo crece bajo el rol de hermano mayor, su coeficiente intelectual alcanza los niveles estadísticos de un primogénito. Este escenario confirma que la ventaja no se hereda, sino que se construye en el hogar.

Dos explicaciones científicas sostienen este hallazgo. La primera es el modelo de dilución de recursos, que describe cómo el primer hijo recibe el 100% del capital intelectual y emocional de los padres al inicio de su vida. Según esta teoría, la ventaja se diluye a medida que la familia crece, ya que los padres deben fragmentar su disponibilidad y sus esfuerzos entre dos o más descendientes.

El segundo mecanismo es lo que Gemini denominó el efecto tutor. Es decir, a medida que la familia crece, el hermano mayor tiende a asumir el rol de enseñar o explicar el mundo a los más pequeños.