Cómo funcionan los "tatuajes electrónicos" que implantar circuitos y chips en la piel + Seguir en









El avance fue presentado por un grupo de investigadores de la Universidad Rice, en Houston. Por ahora, la tecnología se mantiene en fase experimental.

El "tatuaje electrónico" permitiría implantar circuitos y chips en la piel.

Un grupo de ingenieros de la Universidad Rice, en Houston, dio a conocer un desarrollo que podría ampliar de manera significativa los límites de la electrónica impresa. Se trata de una técnica de impresión 3D capaz de fabricar circuitos directamente sobre superficies delicadas - desde tejidos vivos y huesos hasta plantas - papel o plásticos reciclables.

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El sistema, denominado Meta-NFS, introduce una mejora clave: permite concentrar energía de microondas en un punto extremadamente reducido —menor a 200 micrómetros— para activar tintas metálicas sin afectar el material de base. En los hechos, funciona como un “tatuaje electrónico”: un circuito ultrafino que puede adherirse o imprimirse sobre superficies que hasta ahora resultaban incompatibles con procesos industriales tradicionales.

Qué son los "tatuajes electrónicos" El diferencial técnico está en la forma en que se aplica el calor. A diferencia de los métodos convencionales, que elevan la temperatura de toda el área, esta tecnología actúa únicamente sobre el material conductor recién depositado. Según detallaron los investigadores en un trabajo publicado en Science Advances, el sistema logra llevar la tinta a temperaturas superiores a 160°, mientras el entorno inmediato se mantiene estable.

tatuaje inteligente El "tatuaje electrónico" consiste en un circuito ultrafino que puede adherirse o imprimirse sobre superficies que hasta ahora resultaban incompatibles con procesos industriales tradicionales. Google Este enfoque resuelve una de las principales limitaciones de la electrónica impresa. Hasta ahora, el proceso de calentamiento necesario para convertir la tinta en un circuito funcional implicaba riesgos de deformación o daño en superficies sensibles. Con Meta-NFS, ese problema se reduce de manera significativa gracias a una estructura inspirada en metamateriales, que focaliza la energía electromagnética en una escala microscópica.

Mientras que los sistemas tradicionales de microondas transferían apenas un 8,5% de la energía al material, el nuevo método alcanza un 79,5%, lo que disminuye el calor residual y amplía el rango de aplicaciones posibles.

Las primeras pruebas incluyeron superficies diversas: hojas de plantas vivas, papel, silicona, plástico e incluso hueso. En este último caso, el equipo logró imprimir un sensor inalámbrico capaz de detectar microdeformaciones y transmitir datos sin necesidad de cables. Qué usos podrían tener los "tatuajes electrónicos" El campo médico aparece como uno de los principales beneficiarios potenciales. La posibilidad de integrar sensores directamente sobre implantes o tejidos abre la puerta a sistemas de monitoreo en tiempo real para variables como presión, desgaste o movimiento. A más largo plazo, el desarrollo podría derivar en dispositivos ingeribles o en soluciones biónicas con electrónica integrada. La agricultura también se perfila como un área de aplicación concreta. La capacidad de imprimir sensores sobre plantas sin dañarlas permitiría obtener mediciones directas sobre riego, nutrientes o estado fisiológico, sin depender exclusivamente de dispositivos externos. En paralelo, el avance plantea una oportunidad en términos ambientales. La posibilidad de trabajar sobre materiales como papel, madera o plásticos reciclables podría facilitar el desarrollo de dispositivos electrónicos más simples de reutilizar o desechar. Por ahora, la tecnología se mantiene en fase experimental. Sin embargo, marca una tendencia clara: la electrónica empieza a salir de los dispositivos rígidos para integrarse en superficies flexibles, biológicas y de uso cotidiano.

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