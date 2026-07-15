La inteligencia artificial logró leer un papiro sepultado por el Vesubio tras casi 2.000 años

Un grupo internacional de investigadores consiguió descifrar por primera vez el contenido del papiro carbonizado por una erupción. Se trata de un texto filosófico que permaneció oculto durante casi dos milenios.

Un equipo internacional de científicos consiguió un avance sin precedentes al descifrar el contenido de un papiro carbonizado por la erupción del monte Vesubio del año 79 d.C. sin necesidad de desenrollarlo. El hallazgo marcó un antes y un después para la arqueología y abrió la posibilidad de recuperar cientos de manuscritos de la Antigüedad que hasta ahora se consideraban imposibles de leer.

El documento pertenece a la colección de los célebres papiros de Herculano , la ciudad romana que, al igual que Pompeya , quedó sepultada bajo las cenizas del volcán. Desde que fueron descubiertos en el siglo XVIII, los rollos permanecieron prácticamente inaccesibles , ya que el calor extremo los carbonizó y los volvió tan frágiles que cualquier intento de abrirlos podía destruirlos.

Para evitar daños sobre el material original, los investigadores realizaron un escaneo tridimensional del rollo mediante tomografía de alta resolución y luego aplicaron un sistema de desenrollado virtual .

El paso decisivo llegó con el uso de un modelo de inteligencia artificial , entrenado para identificar las diminutas marcas dejadas por la tinta sobre el papiro carbonizado. Gracias a ese procedimiento, los especialistas reconstruyeron un manuscrito de aproximadamente un metro y medio de longitud , distribuido en 20 columnas de texto.

El contenido recuperado corresponde a un tratado filosófico de tradición estoica , centrado en cuestiones vinculadas con la ética, la conducta humana y el control de los impulsos.

Además del valor literario del texto, el manuscrito aportó nueva información sobre el filósofo Filodemo de Gadara. Según los investigadores, el documento indica que el pensador habría escrito al menos ocho libros, cuando hasta el momento solo existían evidencias de una única obra.

Un cambio histórico para la arqueología

El descubrimiento forma parte del Vesuvius Challenge, un proyecto internacional que reúne a especialistas en arqueología, informática, diagnóstico por imágenes e inteligencia artificial con el objetivo de descifrar los cientos de rollos carbonizados que sobrevivieron a la erupción del Vesubio.

Los investigadores consideran que esta tecnología permitirá recuperar una enorme cantidad de obras de la literatura clásica que permanecieron inaccesibles durante siglos y que podrían modificar el conocimiento actual sobre la filosofía, la historia y la cultura del mundo antiguo.

El director del proyecto, Brent Seales, destacó la trascendencia del logro y sostuvo que, después de casi 2.000 años, estos manuscritos dejaron de ser únicamente objetos preservados para volver a convertirse en fuentes de conocimiento legibles.

El avance representa uno de los mayores hitos recientes en la aplicación de la inteligencia artificial al patrimonio histórico y abre una nueva etapa para el estudio de los textos sepultados por una de las erupciones más devastadoras de la Antigüedad.