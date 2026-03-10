Qué significa disfrutar de ver películas de terror, según la psicología + Seguir en









Expertos explican por qué algunas personas disfrutan ver películas de terror y qué ocurre en el cerebro cuando sentimos miedo.

El cine de terror genera miedo y adrenalina, pero también puede producir placer en el espectador. Freepik

Las películas de terror provocan miedo, tensión y sustos, pero aun así tienen millones de seguidores en todo el mundo. Para muchas personas, ver este tipo de historias resulta emocionante e incluso entretenido. Desde la psicología, este fenómeno se explica por la forma en que el cerebro procesa las emociones intensas.

Cuando una persona observa escenas de peligro o suspenso en una película, el organismo puede reaccionar liberando adrenalina y dopamina, dos sustancias vinculadas con la excitación y el placer. Esta combinación hace que, aunque la escena genere miedo, la experiencia pueda resultar estimulante para el espectador.

Además, los especialistas señalan que el hecho de saber que la amenaza no es real permite experimentar esas emociones dentro de un entorno seguro, lo que transforma el miedo en una forma de entretenimiento.

Peñículas de terror Por qué algunas personas disfrutan el miedo La psicología identifica varios factores que explican por qué algunas personas sienten atracción por el género terror. Entre los más mencionados aparecen:

Búsqueda de emociones intensas: algunas personas disfrutan actividades que generan adrenalina o tensión.

Curiosidad por lo desconocido: las historias de terror suelen explorar lo paranormal o lo inexplicable.

Sensación de control: el espectador puede sentir miedo, pero sabe que está en un contexto seguro.

Estimulación mental: el cerebro anticipa amenazas y procesa constantemente lo que ocurre en la pantalla. Para muchos espectadores, el atractivo del terror está precisamente en esa mezcla de miedo y emoción, que se produce durante la película.

Qué dice la psicología sobre quienes prefieren el cine de terror Los estudios también muestran que ciertos rasgos de personalidad pueden influir en el gusto por este género. Las personas que buscan sensaciones fuertes o experiencias intensas suelen disfrutar más de las películas de terror. Además, algunos investigadores señalan que el miedo experimentado en un contexto controlado puede ayudar a regular emociones o liberar tensión acumulada, lo que genera una sensación de alivio cuando termina la escena o la película. En otros casos, el terror funciona como una forma de explorar los propios límites frente al miedo o la repulsión, lo que puede generar una experiencia psicológica interesante para el espectador.

