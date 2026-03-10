Paro de docentes universitarios: advierten que las clases podrían no comenzar el 16 de marzo

Las medidas de fuerza se decidieron en reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario. Fue anunciada por la ADUBA.

Docentes y trabajadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtieron que el inicio del ciclo lectivo previsto para el 16 de marzo podría no concretarse debido a un paro de 24 horas convocado por gremios universitarios en reclamo de mejoras salariales y financiamiento para el sistema educativo.

La medida fue anunciada por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) junto con la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) , quienes confirmaron un cese total de actividades para esa fecha.

Entre los reclamos centrales, los gremios exigen la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria urgente a paritarias , que según denuncian permanece suspendida por el Gobierno desde 2024 .

El secretario general de ADUBA , Emiliano Cagnacci , explicó que la protesta involucra a distintos sectores del sistema universitario.

“Los trabajadores y trabajadoras docentes, no-docentes, el personal de salud de los hospitales universitarios e investigadores vamos a estar haciendo un cese de actividades para exigirle al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario . Y sobre todo, reclamamos por el urgente llamado a paritarias”, afirmó.

UBA (1) El paro en la UBA será por tiempo indeterminado. Archivo

El dirigente sostuvo además que la falta de negociación salarial provocó un deterioro del poder adquisitivo del sector: “Desde el año 2024 no se convoca a una paritaria formal para discutir nuestro salario y esto provocó un retraso que al día de hoy ya se hace insostenible para todos los trabajadores y trabajadoras del sistema universitario”, agregó.

La disputa se intensificó luego de que el Poder Ejecutivo suspendiera la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario mediante el Decreto 795/2025, con el argumento de que la norma no establecía de manera explícita las partidas presupuestarias necesarias para su implementación.

Frente a esa decisión, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) inició a fines de octubre de 2025 una acción judicial colectiva para declarar inconstitucional el decreto y exigir el cumplimiento de la ley.

Los artículos 5 y 6 de la normativa establecen la actualización salarial docente y el ajuste de becas estudiantiles en función del índice inflacionario.

Paro por tiempo indeterminado

El conflicto también se profundizó con la decisión de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), que anunció un paro por tiempo indeterminado a partir del 16 de marzo.

La medida fue aprobada en una asamblea gremial y estará acompañada por un plan de lucha que incluirá movilizaciones, acciones de protesta, cortes y permanencias en facultades y colegios.

En un comunicado difundido en redes sociales, el gremio expresó: “No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente”.

Las diferencias con la propuesta del Gobierno

Desde AGD-UBA sostienen que el Gobierno debería otorgar un incremento salarial del 51% para compensar la inflación acumulada. Según explicó Laura Carboni, secretaria general del sindicato, la propuesta oficial es considerablemente menor.

“Lo que propone el Gobierno, lejos de pagar el 51% que corresponde por la inflación acumulada, es pagarnos solamente el 12,3% en tres cuotas, la última en septiembre”, afirmó en declaraciones televisivas.

El gremio docente convocó además a una nueva asamblea el 20 de marzo, donde se evaluará la continuidad del paro y las próximas medidas de fuerza en defensa del salario y del financiamiento de la universidad pública.