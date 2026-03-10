La ciencia reveló 7 hábitos simples, pero efectivos para combatir la fatiga

Especialistas identificaron hábitos cotidianos, que pueden ayudar a reducir el cansancio y mejorar los niveles de energía: conocé como implementarlos.

La fatiga puede estar relacionada con el estrés, la falta de descanso o hábitos poco saludables.

La fatiga es una sensación persistente de cansancio físico o mental, que puede afectar la concentración, el rendimiento diario y el estado de ánimo. Aunque muchas personas la asocian únicamente con la falta de sueño, los especialistas señalan que también puede estar vinculada con el estrés, la alimentación, el sedentarismo o el exceso de estímulos digitales .

Diversos estudios sobre salud y bienestar indican que ciertos cambios en la rutina diaria pueden ayudar a recuperar energía y mejorar el funcionamiento del organismo . Pequeñas acciones relacionadas con el descanso, la hidratación y la actividad física, pueden marcar una diferencia significativa en la sensación de cansancio.

Según investigaciones sobre hábitos saludables, incorporar rutinas simples y sostenidas en el tiempo puede contribuir a reducir la fatiga y mejorar el bienestar general .

La fatiga no se manifiesta únicamente como sueño o falta de energía. Puede presentar distintos síntomas físicos y mentales. Entre los más frecuentes se encuentran:

Cuando estos síntomas se prolongan durante semanas o interfieren con la vida diaria, los especialistas recomiendan consultar con un profesional de la salud para descartar causas médicas.

Irritabilidad o cambios en el estado de ánimo .

Dolores musculares o sensación de pesadez corporal.

Falta de motivación para realizar tareas cotidianas.

Dificultad para concentrarse o mantener la atención.

Sensación constante de cansancio o agotamiento .

Hábitos para combatir la fatiga

Los expertos en salud identificaron varios hábitos cotidianos, que pueden ayudar a recuperar energía y reducir la sensación de agotamiento.

Entre los más recomendados se destacan los siguientes.

Dormir entre 7 y 8 horas por noche

El descanso adecuado es uno de los factores más importantes para mantener niveles de energía estables durante el día.

Mantener una hidratación adecuada

Incluso una leve deshidratación puede provocar cansancio y dificultad para concentrarse.

Realizar actividad física regular

El ejercicio moderado mejora la circulación, aumenta la resistencia física y ayuda a combatir el cansancio.

Reducir el consumo excesivo de cafeína

Aunque el café puede dar energía a corto plazo, su exceso puede afectar la calidad del sueño.

Mantener horarios regulares de descanso

Dormir y despertarse a la misma hora ayuda a regular el reloj biológico.

Hacer pausas durante el trabajo o el estudio

Pequeños descansos durante el día permiten recuperar concentración y evitar la sobrecarga mental.

Priorizar una alimentación equilibrada

Consumir alimentos ricos en nutrientes, proteínas y vitaminas ayuda a sostener los niveles de energía.

Estos hábitos, cuando se incorporan de forma constante, pueden contribuir a mejorar la vitalidad y reducir la sensación de fatiga.