El S&P Merval en dólares sube casi 5%, los ADRs vuelan hasta 9% y el riesgo país se desinfla

Los títulos soberanos suben y el riesgo país se mantiene cerca de los 600 puntos, en una jornada marcada por la cautela global ante la guerra en Medio Oriente.

El riesgo paísvolvió a ubicarse por debajo de los 570 puntos básicos. Pixabay

El S&P Merval en dólares sube con fuerza, los ADRs argentinos vuelan en Wall Street y el riesgo país se recupera este martes, luego de coquetear los 600 puntos básicos. Los mercados del mundo se mantienen en vil o mientras los inversores procesan las últimas novedades sobre la guerra en Medio Oriente luego de un lunes de máxima volatilidad.

En la plaza local, los títulos soberanos operan con alzas generalizadas de hasta el 1,3% de la mano del Global 2038, seguido del Bonar 2038 (1,1%) y el Global 2041 (0,7%).

Así, el riesgo país ubica en torno a los 559 puntos básicos, luego de que en la víspera llegara a rozar las 600 unidades en el momento de máxima tensión financiera global de la rueda.

Se trata de un nivel del indicador económico que todavía mantiene alejado al Gobierno del regreso a los mercados internacionales para refinanciar los vencimientos de deuda externa.

Las bolsas en general recuperaban fortaleza, alentadas también por dichos del presidente estadounidense Donald Trump, quien sugirió que el conflicto con Irán podría terminar pronto. Mientras tanto, el presidente libertario Javier Milei encabeza en Nueva York la llamada "Argentina Week", un foro orientado a captar inversiones y reforzar vínculos con el sector financiero internacional.

ADRs y S&P Merval El S&P Merval avanza 4,3% a 2.744.704,21 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hace un 4,8% a 1.872,92 puntos. En ese contexto, las acciones argentinas suben en su totalidad hasta 8,5% de la mano de Central Puerto, seguido por Edenor (+8,2%) y Metrogas (+6,9%). En tanto, los ADRs argentinos avanzan hasta 8,6% de la mano de Central Puerto, seguido por Edenor (+7,8%) y Grupo Supervielle (+6,5%). A contramano, otras acciones como Bioceres Crop retroceden hasta 0,58%.