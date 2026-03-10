Cuál es la fortuna que ganó Warren Buffett gracias a las acciones de una empresa líder mundial

A través de su holding Berkshire Hathaway, el inversor genera u$s1.500 por minuto por los dividendos percibidos.

La inversión de Warren Buffett en Coca-Cola es uno de los ejemplos más famosos de inversión de largo plazo en la historia de los mercados. A través de su holding Berkshire Hathaway , el legendario inversor transformó una apuesta de u$s1.300 millones en una fuente permanente de ingresos que hoy genera cientos de millones de dólares por año.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La historia comenzó a fines de la década de 1980. Tras el derrumbe bursátil de 1987, Buffett identificó a Coca-Cola como una empresa con una marca global extremadamente fuerte , un negocio sencillo de entender y una demanda prácticamente constante en todo el mundo.

Entre 1988 y 1994, Berkshire Hathaway acumuló alrededor de 400 millones de acciones de la compañía, con una inversión total cercana a u$s1.300 millones .

Ese paquete accionario nunca fue vendido. Más de tres décadas después, la decisión se convirtió en una de las operaciones más rentables de la historia del conglomerado. Actualmente, la participación vale decenas de miles de millones de dólares , muy por encima del monto originalmente invertido.

Sin embargo, una gran parte del éxito de esta apuesta no proviene únicamente de la apreciación del precio de la acción, sino de los dividendos crecientes que Coca-Cola paga a sus accionistas .

Cocacola-1 Entre 1988 y 1994, Berkshire Hathaway acumuló alrededor de 400 millones de acciones de la compañía.

La compañía es considerada un “Rey de los Dividendos”, ya que incrementó su renta anual durante más de seis décadas consecutivas.

Gracias a su enorme participación accionaria, Berkshire Hathaway recibe hoy aproximadamente u$s816 millones por año en dividendos provenientes exclusivamente de Coca-Cola.

Con un dividendo anual cercano a u$s2,04 por acción, ese flujo se traduce en más de u$s204 millones por trimestre para el conglomerado de Buffett.

El flujo de ingresos también puede dimensionarse en términos de tiempo. Esos u$s816 millones anuales equivalen a alrededor de u$s2,2 millones por día, más de u$s93.000 por hora y cerca de u$s1.500 por minuto en dividendos generados por una sola inversión.

Un producto rentable

Otra forma de observar el fenómeno es relacionarlo con el consumo del producto. Dado el volumen global de ventas de bebidas de la marca, se estima que Buffett obtiene menos de una décima de centavo por cada porción de Coca-Cola consumida en el mundo, lo que demuestra cómo un monto ínfimo por unidad puede convertirse en cientos de millones cuando se multiplica por miles de millones de ventas.

El caso Coca-Cola refleja de forma clara la filosofía de inversión de Warren Buffett: comprar compañías sólidas, con ventajas competitivas duraderas y mantenerlas durante décadas.

En lugar de buscar ganancias rápidas, el inversor apostó por la capacidad de la empresa para generar ingresos constantes y crecientes a lo largo del tiempo.

Más de 35 años después, esa estrategia convirtió una inversión relativamente modesta para el tamaño actual de Berkshire Hathaway en una verdadera máquina de generar efectivo.

Coca-Cola no solo multiplicó el valor de la inversión inicial, sino que continúa enviando cientos de millones de dólares anuales al conglomerado, consolidándose como una de las apuestas más exitosas de la carrera del "Oráculo de Omaha".