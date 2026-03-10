Una ex Gran Hermano confirmó que tuvo una relación con Alberto Fernández + Seguir en









Lorena González del Valle detalló que lo conoció antes de iniciar su carrera en la política. Confesó que ella se sentía su novia y que el vínculo le dejó la certeza de que conoció "a una persona equivocada".

Lorena González del Valle fue la primera eliminada en Gran Hermano Argentina y conoció a Fernández antes de que empezara en política. Border Periodismo

La exparticipante del reality Gran Hermano, Lorena González del Valle, reveló que vivió una relación con el expresidente Alberto Fernández durante la pandemia. Aseguró que se sintió su novia y que se conocieron desde mucho antes del 2020.

Durante una charla en el streaming de Border Periodismo, González repasó su historia con el expresidente a quien conoció mucho antes de que iniciara su carrera política. Según relató, frecuentaban los mismos círculos sociales.

“A Alberto lo conocí antes de ser político, cuando ejercía de abogado y nos cruzábamos en eventos de amigos en común”, comenzó contando y agregó: "Salía conmigo como salía con un montón de otras personas. No era consciente. Para mí, yo era su novia".

Con el paso del tiempo, explicó que aquella relación le dejó lecciones personales y que hoy puede mirar esa etapa con otros ojos: “Yo tengo que agradecer lo que pasó (no tener más contacto con él) porque conocí a una persona equivocada, que creía que era de una manera y resultó ser de otra”, expresó.

