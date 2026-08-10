Qué significa dormir siempre con medias puestas, según la psicología

La búsqueda de abrigo puede estar relacionada con el confort, las rutinas personales y la forma en que cada individuo se prepara para descansar.

Un gesto cotidiano puede convertirse en parte de la rutina previa al descanso y generar una sensación de bienestar.

Hay costumbres que parecen insignificantes hasta que alguien intenta cambiarlas y descubre que no puede. Para algunas personas, sacarse las medias antes de acostarse simplemente no es una opción. La ciencia del sueño encontró, además, que mantener los pies calientes puede tener efectos sobre determinados procesos relacionados con el descanso.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde la psicología , esta conducta puede interpretarse como parte de un ritual que brinda seguridad y comodidad. La sensación de abrigo puede convertirse en una señal para el organismo de que llegó el momento de bajar el ritmo y prepararse para la noche.

Desde la psicología del comportamiento, las rutinas previas al descanso pueden cumplir una función de regulación emocional . Repetir determinadas acciones antes de acostarse ayuda a establecer un patrón reconocible para el cerebro: ponerse el pijama, apagar las luces, acomodar las almohadas o cubrirse de una manera determinada.

Mantener los pies calientes también tiene una explicación relacionada con la regulación de la temperatura corporal.

En ese contexto, ponerse medias puede convertirse en un ritual tranquilizador . La sensación física de tener los pies cubiertos puede asociarse con protección, abrigo y bienestar. Para algunas personas, esa percepción alcanza para generar una mayor sensación de calma antes de intentar conciliar el sueño.

Sin embargo, conviene ponerle un freno a las interpretaciones demasiado tajantes. Dormir con medias no permite determinar por sí solo si una persona es ansiosa, introvertida, estructurada o necesita mayor contención emocional. Un hábito aislado no alcanza para definir una personalidad .

Qué dice la ciencia sobre mantener los pies calientes

La explicación fisiológica aporta otro dato interesante. El organismo necesita regular su temperatura para iniciar y mantener el sueño. Durante la noche, la temperatura corporal central tiende a descender, mientras que las extremidades pueden participar en la liberación de calor.

El calentamiento de los pies puede favorecer ese proceso mediante la vasodilatación periférica, es decir, la dilatación de los vasos sanguíneos cercanos a la superficie de la piel. De esta manera, el cuerpo puede desprender calor con mayor facilidad.

Una investigación publicada en Physiology & Behavior analizó específicamente el efecto de utilizar medias durante el descanso en un ambiente fresco. El estudio fue pequeño: participaron apenas seis hombres jóvenes, por lo que sus resultados deben interpretarse con cautela.

Aun así, quienes mantuvieron los pies calientes tardaron, en promedio, 7,5 minutos menos en quedarse dormidos, durmieron 32 minutos más y presentaron una mayor eficiencia del sueño. También registraron menos despertares durante las siete horas observadas.

Los investigadores encontraron, además, que la temperatura de los pies se mantuvo alrededor de 1,3 °C más alta durante la condición de calentamiento. En cambio, no observaron cambios significativos en la temperatura corporal central.