Cada vez más cerca de vivir bajo el agua: crean un nuevo hábitat submarino para humanos

La empresa británica DEEP instaló frente a los Cayos de Florida una estación capaz de albergar a cuatro acuanautas durante una semana. Es el primer hábitat humano desplegado en aguas de Estados Unidos en cuatro décadas y apunta a impulsar investigaciones científicas y proyectos de restauración marina.

Los hábitats humanos submarinos existen desde la década de 1960, cuando el proyecto pionero Conshelf de Jacques-Yves Cousteau inauguró una era de investigación submarina.

La exploración del fondo del mar podría entrar en una nueva etapa con la puesta en funcionamiento de Vanguard , un hábitat submarino desarrollado por la empresa británica DEEP . La estación fue instalada frente a los Cayos de Florida y, según la compañía, es el primer módulo de este tipo desplegado en aguas de Estados Unidos en 40 años.

El proyecto busca recuperar una modalidad de investigación que tuvo su auge entre las décadas de 1960 y 1980, cuando distintos países construyeron estaciones permanentes para que científicos y buzos pudieran vivir y trabajar durante varios días bajo el agua.

Los primeros hábitats submarinos surgieron en la década de 1960 con el programa Conshelf , impulsado por el explorador francés Jacques-Yves Cousteau . A partir de entonces, Estados Unidos, Europa, Rusia y Japón desarrollaron instalaciones similares para investigaciones científicas y ensayos tecnológicos, en un contexto marcado por el entusiasmo que también alimentaba la carrera espacial.

Sin embargo, los elevados costos de mantenimiento y la complejidad operativa hicieron que la mayoría de esos proyectos fueran abandonados con el paso de los años.

Hasta la llegada de Vanguard, el principal referente en aguas estadounidenses era Aquarius , una estación construida en 1986 e instalada en su ubicación actual en 1993.

Cómo es Vanguard

La nueva estación fue ubicada en el lecho marino de Tennessee Reef, dentro del Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida, a 17 metros de profundidad y unos 8,5 kilómetros al sur de Long Key.

Según DEEP, el hábitat puede alojar a cuatro acuanautas durante misiones de cinco o siete días. Su espacio habitable mide 10 metros de largo por 2,5 metros de ancho, mientras que Aquarius ofrece una mayor capacidad, con lugar para seis tripulantes durante estadías superiores a un mes.

El módulo permanece conectado a la superficie mediante una boya que suministra aire fresco y sirve de apoyo logístico. Además, incorpora sistemas para minimizar el impacto ambiental, entre ellos mecanismos de recolección de aguas grises y residuos, que son almacenados en tanques externos antes de ser enviados a la superficie para su tratamiento.

Un proyecto pensado para la investigación

DEEP prevé que Vanguard permanezca durante al menos cinco años en esa ubicación. La empresa explicó que eligió ese sector por su potencial para desarrollar trabajos de restauración de arrecifes y estudios científicos de largo plazo.

La directora de investigación científica de la compañía, Dawn Kernagis, señaló que el área ofrece condiciones adecuadas para avanzar en proyectos vinculados con la conservación de los ecosistemas marinos.

Con esta iniciativa, la firma británica busca demostrar que los hábitats submarinos pueden volver a desempeñar un papel relevante en la investigación oceánica, aprovechando tecnologías más modernas y sistemas diseñados para reducir su impacto sobre el ambiente.

Hasta junio, la única estación más reciente en aguas de EEUU era una bautizada Aquarius, construida en 1986 y trasladada en el 93. CNN

Partido de ultraderecha en Reino Unido exige que la Royal Navy intervenga para detener barcos de migrantes

El partido de ultraderecha de Reino Unido, Reform UK, presentó una propuesta para desplegar la Royal Navy en el canal de la Mancha con el objetivo de impedir la llegada de migrantes desde Francia en caso de llegar al poder. El plan, denominado "Operación Fortaleza", contempla interceptar las embarcaciones que crucen esa ruta y devolverlas a las costas francesas.

La iniciativa fue anunciada en un momento complicado para la fuerza política, que en las últimas semanas perdió la ventaja que mantenía en las encuestas. Además, el partido enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades en sus finanzas, entre ellas donaciones no declaradas que habría recibido su líder, Nigel Farage.

A esas investigaciones se sumó este lunes la apertura de un expediente por parte del comité de ética del Parlamento contra el diputado Richard Tice, número dos de Reform UK.