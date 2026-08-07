Qué significa que te cueste decir que no, según la psicología + Agregar ámbito en









La incapacidad de decir que no suele transformarse en un hábito mucho más complejo de lo que a simple vista parece.

Los especialistas analizaron los motivos detrás de la dificultad para negarse. Freepik

A muchas personas les cuesta decir que no, incluso cuando sienten que aceptar un pedido traerá más problemas que beneficios. Negarse genera incomodidad, culpa o dudas, por lo que no siempre resulta sencillo. Para la ciencia, este comportamiento tiene una explicación.

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Aunque cada caso es diferente, la psicología sostiene que esta dificultad no suele aparecer por casualidad. Comprender la raíz de esa reacción ayuda a entender por qué poner límites resulta un desafío para algunas personas.

Los expertos identificaron las posibles causas detrás de este comportamiento. Freepik Por qué a muchas personas les cuesta decir que no Decir que sí para evitar un momento incómodo es más común de lo pensado. Muchas veces la intención no pasa por el deseo de hacer un favor, sino por el temor a decepcionar a alguien, generar un conflicto o quedar mal frente a los demás. Con el tiempo, esa conducta se convierte en un hábito difícil de cambiar.

Desde el Instituto Terapéutico de Análisis de Conducta (ITAC) explican que esta forma de actuar suele relacionarse con experiencias y aprendizajes incorporados desde la infancia. Si una persona recibió reconocimiento cada vez que complacía a otros o sintió que expresar una negativa traía consecuencias desagradables, es posible que en la adultez le cueste más marcar sus propios límites.

Los especialistas también señalan que no existe un único motivo. En algunos casos pesa el miedo al rechazo; en otros, la dificultad para expresar lo sentido o para reconocer las propias necesidades. Por eso, antes de juzgarse por no poder decir que no, conviene entender los factores influyentes en esa conducta.

Diversos factores pueden dificultar que una persona diga que no. Freepik Cómo comenzar a decir que no y poner límites Aprender a decir que no no significa volverse una persona distante o poco considerada. En realidad, establecer límites saludables permite cuidar el tiempo, la energía y el bienestar sin dejar de mantener buenas relaciones con los demás. El primer paso suele ser reconocer que las propias necesidades son importantes. A partir de ahí, los especialistas recomiendan practicar una comunicación clara y respetuosa. Una negativa no necesita ir acompañada de largas explicaciones ni de disculpas constantes. Muchas veces alcanza con responder de forma amable, pero firme, para expresar la decisión sin entrar en discusiones innecesarias. Como cualquier cambio de hábito, poner límites lleva tiempo. Empezar por situaciones cotidianas ayuda a ganar confianza antes de afrontar conversaciones más difíciles. Y si esta dificultad provoca un malestar constante o afecta la vida personal, social o laboral, buscar el acompañamiento de un profesional de la salud mental puede ser una herramienta útil.

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