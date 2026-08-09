Qué significa caminar rápido a todos lados, según la psicología + Agregar ámbito en









Este hábito parece más común de lo que se cree, pero la ciencia descubrió que puede definir los rasgos de personalidad de quienes caminan rápido.

El paso acelerado puede ser un rasgo de la personalidad, aunque no define a alguien por completo. Freepik

Salir con tiempo de sobra y aun así terminar adelantando gente por la vereda no siempre tiene que ver con llegar tarde. La ciencia encontró que caminar rápido de manera habitual puede estar asociado con distintos rasgos personales, aunque ese dato por sí solo no alcanza para definir cómo es alguien.

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Quien mantiene ese paso al ir al trabajo, hacer una compra o salir a pasear suele hacerlo casi sin pensarlo. La misma prisa aparece en situaciones muy distintas, incluso cuando no existe un motivo concreto para acelerar.

Este hábito puede generar tensiones con quienes no buscan acelerar el paso. Freepik Por qué algunas personas suelen caminar rápido a cada lugar al que van Para muchas personas, el tiempo tiene un valor enorme. Son puntuales, prefieren resolver cuanto antes y suelen organizar el día alrededor de objetivos concretos. Llegar antes, terminar una tarea o aprovechar unos minutos extra les produce una sensación de orden que también se refleja en su manera de moverse.

Los años de horarios estrictos, los largos traslados o tener varias obligaciones seguidas pueden dejar esa marca. Después de repetir la misma dinámica durante años, acelerar el paso sale casi sin pensarlo. La costumbre se mantiene incluso en un día tranquilo, cuando ya no hay nada urgente por delante.

Para quienes son muy autoexigentes, las demoras pueden resultar especialmente molestas. Tienden a anticiparse, quieren tener las cosas bajo control y llevan peor los cambios de último momento. Esa impaciencia se nota en detalles simples, como buscar el camino más corto o adelantarse enseguida cuando alguien va más despacio.

A veces el motivo está en la inquietud. Si la cabeza sigue ocupada con pendientes, preocupaciones o lo que viene después, moverse deprisa puede acompañar esa sensación de urgencia. En esos casos, el apuro aparece, aunque la situación no exija hacer las cosas con tanta prisa. Si bien no define por completo a alguien, este comportamiento puede revelar aspectos de su personalidad. Freepik Las consecuencias de este hábito y cómo controlar el estrés Las esperas suelen volverse más difíciles cuando alguien se acostumbra a ir siempre deprisa. Una fila, un semáforo largo o quedar detrás de una persona que avanza despacio pueden generar más fastidio del necesario. Incluso un pequeño retraso puede alterar el humor cuando la paciencia empieza a escasear. La dificultad no termina al llegar a destino. Se puede dejar de andar y seguir con la cabeza en la próxima tarea, revisar la hora sin necesidad o sentir que descansar es perder el tiempo. Si eso se vuelve frecuente, aumenta el cansancio mental y cuesta más relajarse al final del día. Para bajar esa tensión, sirve elegir algunos recorridos sin horarios y hacerlos a un paso más tranquilo. Respirar con calma, mirar alrededor y dejar de controlar cuánto falta para llegar ayuda a cortar con la necesidad automática de acelerar. Dejar un pequeño margen entre actividades también reduce la presión. Salir unos minutos antes, evitar encadenar compromisos y reservar algún rato sin una tarea pendiente hace que las demoras pesen menos y evita que cualquier cambio de planes termine generando estrés.

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