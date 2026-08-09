Cuándo será el eclipse solar total de 2026 y dónde podrá verse + Agregar ámbito en









La NASA señaló que el fenómeno recorrerá distintas zonas del hemisferio norte, aunque la totalidad podrá apreciarse solo en determinados territorios. En otras áreas, el Sol quedará cubierto de manera parcial y el nivel de oscurecimiento variará según la ubicación.

Eclipse solar total 2026: cuándo es y dónde se podrá ver.

El próximo 12 de agosto el cielo será escenario de uno de los principales eventos astronómicos del año: un eclipse solar total. Durante el fenómeno, la Luna se ubicará entre la Tierra y el Sol y cubrirá por completo el disco solar durante un breve período, lo que provocará un oscurecimiento momentáneo en una franja determinada del planeta.

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De acuerdo con la NASA, el recorrido de la sombra lunar se concentrará en el hemisferio norte. La totalidad podrá observarse desde Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, gran parte de España y una pequeña zona del noroeste de Portugal, además de una extensa área del océano Atlántico Norte. En esos lugares, quienes se encuentren dentro de la trayectoria podrán ver cómo la Luna tapa completamente al Sol.

El recorrido comenzará sobre Groenlandia y continuará hacia Islandia. Luego, la sombra avanzará por el Atlántico Norte hasta alcanzar el norte de Rusia y finalmente llegará a la península ibérica, donde el fenómeno se producirá durante las últimas horas de la tarde.

Fuera de esa estrecha franja, el eclipse también podrá apreciarse, aunque de manera parcial. El fenómeno será visible desde gran parte de Canadá, el norte de Estados Unidos, buena parte de Europa y el noroeste de África, entre otras zonas cercanas al recorrido de la totalidad. En estos territorios, la Luna cubrirá solo una parte del Sol y el porcentaje dependerá de la ubicación de cada observador.

El fenómeno astronómico de 2026 que podrá verse en varios países. Cuánto durará el eclipse solar total Según la NASA, para la mayoría de las personas ubicadas dentro de la trayectoria de la sombra, el momento en que el Sol quede completamente oculto durará menos de dos minutos.

La duración será algo mayor para quienes se encuentren cerca del centro de la franja de totalidad. En determinados puntos de Groenlandia, el Atlántico Norte y el norte de Rusia, podrá extenderse un poco más, aunque no llegará a los dos minutos y medio. El momento exacto del eclipse dependerá del lugar desde el que se observe. En Groenlandia e Islandia, la totalidad se producirá durante las últimas horas de la tarde. En el norte de Rusia, el máximo tendrá lugar cerca del mediodía, mientras que en España y el noroeste de Portugal coincidirá con los momentos previos al atardecer. Estas diferencias se explican por el desplazamiento de la sombra de la Luna sobre la superficie terrestre y por la rotación del planeta. ¿Se podrá ver el eclipse desde Argentina? El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 no será visible desde Argentina. Tampoco podrá observarse desde otros países de Sudamérica, debido a que la trayectoria de la sombra lunar se mantendrá en el hemisferio norte. Para quienes estén fuera de la zona de visibilidad, una alternativa será seguir el fenómeno a través de las transmisiones en vivo de la NASA, observatorios astronómicos y otras instituciones científicas.

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