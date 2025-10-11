Qué significa dormir todas las noches con la luz prendida, según la psicología







Los expertos explican cómo esta práctica afecta el descanso y qué revela sobre la ansiedad, el miedo y las rutinas personales.

Dormir con a luz prendida no es muy bueno para el cerebro.

Muchas personas duermen con la luz prendida, ya sea por miedo, costumbre o simplemente por comodidad. Pero, varios estudios muestran que mantener el dormitorio iluminado altera la calidad del sueño y puede tener efectos en la salud física y emocional.

Principalmente lo que pasa es que el cerebro necesita señales de oscuridad para activar la melatonina, una hormona que regula los ciclos del sueño. Cuando la luz permanece prendida, el cuerpo interpreta que todavía es de día, lo que retrasa el descanso profundo y genera una sensación de fatiga al despertar.

¿Miedo, ansiedad o costumbre? Esto es lo que sugiere la psicología Los especialistas en sueño y psicología coinciden en que dormir con luz encendida puede estar relacionado con factores emocionales. El miedo a la oscuridad, incluso en adultos, sigue siendo una de las causas más frecuentes. La luz genera una sensación de control y protección frente a pensamientos o temores que surgen en momentos de silencio y soledad.

Pero el problema no se limita solo al ámbito psicológico. Desde el punto de vista neurológico, mantener el ambiente iluminado reduce la producción de melatonina, lo que acorta las fases del sueño reparador. La exposición continua a la luz, incluso con los ojos cerrados, engaña al cerebro y lo mantiene en un estado de alerta leve.

En los niños y adolescentes, los efectos pueden ser aún más marcados. Su sistema circadiano está en desarrollo y necesita oscuridad total para funcionar correctamente. Dormir con luz puede alterar sus horarios de descanso y generar problemas de concentración o irritabilidad durante el día. Los expertos recomiendan mantener el cuarto completamente oscuro, apagar pantallas y si es necesario usar una luz tenue o linterna en lugar de una lámpara principal. Estas medidas ayudan a restablecer el ciclo natural del sueño y a mejorar la sensación de bienestar general.

