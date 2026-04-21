Calendario de pagos para jubilados de ANSES en mayo 2026 con aumento y bono ¿por qué cambia la fecha de cobro?

Conocé los valores que establece el organismo de acuerdo al ajuste mensual que impacta en jubilaciones y pensiones.

Al igual que en el mes de abril, el calendario de cobros de mayo se ve retrasado debido a los feriados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) definió modificaciones para el calendario de pagos de mayo 2026 que impactan en jubilados y pensionados. El cronograma incorpora cambios por feriados y reorganiza las fechas habituales de cobro , lo que implica un corrimiento respecto de meses anteriores. El esquema también contempla un ajuste en los haberes y la posible incorporación de un refuerzo adicional.

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El organismo previsional avanza con los pagos de abril mientras anticipa el esquema del mes siguiente. Los beneficiarios percibirán un incremento del 3,4% vinculado a la inflación de marzo , en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el IPC del INDEC. A su vez, el calendario presenta una reprogramación que altera el inicio de los pagos para quienes cobran la mínima.

El cronograma de mayo modifica su punto de partida habitual. El inicio de pagos se traslada al lunes 11 debido a la combinación de feriados y días hábiles , situación que posterga la acreditación para jubilados y pensionados. Esta variación responde a la presencia del feriado del 1° de mayo, Día del Trabajador.

El feriado cae un viernes y elimina la actividad bancaria y administrativa en el primer día hábil del mes. La falta de operaciones en esa fecha obliga a reorganizar todo el esquema de pagos , ya que ANSES prioriza el orden interno y la distribución de turnos. En consecuencia, el calendario se corre varios días.

La primera semana hábil queda reservada para otro grupo. Las Pensiones No Contributivas (PNC) ocupan el período del 4 al 8 de mayo , con pagos organizados según terminación de DNI. Esta asignación impide el inicio simultáneo de jubilaciones. El organismo establece esta secuencia para evitar saturación en bancos. La finalización de las PNC habilita el comienzo del calendario de jubilaciones recién el lunes 11 , cuando inicia el pago para titulares con DNI terminado en 0.

ANSES computadora

Calendario de pagos jubilados que cobran la mínima: mayo 2026

El esquema para haberes mínimos se distribuye a lo largo de la segunda y tercera semana del mes. Las fechas se asignan según la terminación del DNI de cada beneficiario, con un orden progresivo que organiza la acreditación.

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Cada grupo accede al cobro en la fecha asignada sin superposición. El orden busca evitar concentración de personas en sucursales y garantizar un flujo administrado, en línea con el criterio habitual del organismo.

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Fechas de cobro para jubilaciones que superan el haber mínimo

Los beneficiarios con ingresos superiores al mínimo cobran en la última parte del mes. El calendario contempla un impacto adicional por el feriado del 25 de mayo, que también interrumpe la actividad bancaria.

Las fechas previstas se organizan de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

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¿De cuánto es el aumento para los jubilados en mayo?

El ajuste previsto para mayo responde a la actualización mensual por inflación. El incremento se fija en 3,4% según el Índice de Precios al Consumidor de marzo, que determina la movilidad de jubilaciones y pensiones.

La jubilación mínima pasa de $380.319,31 a $393.250. El monto puede alcanzar los $463.250 en caso de sumarse un bono extraordinario, aunque ese refuerzo aún no cuenta con confirmación oficial. La definición sobre ese adicional se espera hacia fin de mes. La jubilación máxima, por su parte, aumentará de $2.559.188,80 a $2.645.689,40.