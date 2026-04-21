5 frases para reconocer a una persona mentirosa, según la ciencia

Cambios en el tono de voz, pausas largas, exceso de muletillas, desvíos del tema y gestos nerviosos son algunas de las señales más comunes.

La ciencia afirma que negar la responsabilidad o acudir al "no me acuerdo" indican que alguien esta mintiendo.

Detectar una mentira no siempre es tan fácil. Durante años, la idea de que el falsedad solo se revela con señales obvias, como evitar la mirada o mostrarse nervioso , era la que dominaba en la sociedad. Sin embargo, la psicología plantea un enfoque más complejo.

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Los especialistas revelaron que mentir implica un esfuerzo cognitivo mayor que decir la verdad, y esa acción deja huellas, especialmente en lo que decimos . En este sentido, distintas investigaciones analizaron miles de conversaciones reales para identificar patrones y frases repetidas . ¡Descubrílos!

A primera vista parece una afirmación tranquilizadora , pero suele tener el efecto contrario. Cuando alguien siente la necesidad de aclarar explícitamente que dice la verdad, puede estar tratando de compensar una falta de credibilidad.

En lugar de aportar información concreta, la frase apunta directamente a influir en la confianza del otro, lo que muchas veces despierta sospechas.

Los juramentos funcionan como intensificadores emocionales . Quien los utiliza busca reforzar su versión apelando a valores como la honestidad o la confianza. Pero, los estudios muestran que las personas que dicen la verdad rara vez necesitan hacerlo.

Cuando aparecen, especialmente de forma repetida, pueden ser una señal de inseguridad respecto a lo que se está diciendo.

3. "No fue mi culpa"

Negar la responsabilidad es una estrategia clásica. En lugar de explicar los hechos con claridad, la persona desplaza la atención hacia factores externos o terceros.

Este tipo de respuesta suele venir acompañado de explicaciones vagas o incompletas, lo que dificulta reconstruir lo ocurrido con precisión.

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4. “No me acuerdo”

La falta de memoria es otro recurso frecuente. Cuando alguien evita dar detalles concretos bajo el argumento de no recordar, puede estar intentando esquivar contradicciones.

Lo llamativo es que esta frase suele aparecer en momentos clave del relato, justo cuando se requieren datos específicos que podrían comprometer la versión de los hechos.

5. "Hay un malentendido"

Esta expresión busca reencuadrar la situación. En lugar de negar directamente, la persona sugiere que el problema radica en una interpretación errónea.

Los autores explican que es una forma de desviar la conversación y ganar tiempo, además de diluir la responsabilidad al plantear que el conflicto surge por una confusión y no por una acción concreta.

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Otros factores para reconocer a un mentiroso

Las mentiras suele manifestarse en una combinación de señales verbales y no verbales. Uno de los indicadores es el ritmo del habla.

Engañar requiere construir una versión alternativa de los hechos, lo que puede generar pausas más largas, evasivas, interrupciones o un discurso menos fluido. A veces ocurre lo contrario, donde hablan demasiado rápido para evitar preguntas o profundizar en detalles.

Los titubeos, por ejemplo, pueden reflejar que la persona siente tensión o inseguridad al inventar información.

También es común notar un aumento de muletillas o expresiones de relleno, como “bueno”, “este” o “digamos”. Estas palabras ayudan a ganar tiempo mientras se organiza el discurso.

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Otro aspecto importante es la cantidad y calidad de los detalles. Los que dicen la verdad suelen ofrecer información coherente y consistente, incluso si no recuerdan todo.

En cambio, quien miente puede caer en dos extremos: dar muy pocos datos o, por el contrario, terminan en la sobreexplicación, incluyendo cosas innecesarias para hacer su historia más creíble.

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El lenguaje corporal puede delatar engaños. Evitar el contacto visual, movimientos nerviosos de manos o pies, tocarse la cara o cubrir la boca al hablar son gestos comunes.

Sin embargo, es importante contextualizar cada señal, ya que una persona tímida puede mostrar estos comportamientos sin mentir.