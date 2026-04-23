Disney +: Chris Evans va a derretir tu corazón en menos de dos horas con esta película imperdible + Seguir en









El film, con la estrella de Marvel como protagonista, consigue conmover al público con su emotiva historia.

La estrella de Marvel deja de lado su papel de superhéroe para conmover al público con su gran actuación. Getty Images

Disney + trabaja constantemente en distintas producciones para poder superar a Netflix, con el objetivo de desplazarlo como el rey del streaming. Con un foco puesto en nuevas obras que capten la atención del público, la plataforma espera llegar a la cima, aunque también suele apostar por viejos éxitos que atrapan a la audiencia con emotivas historias.

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En este caso, una película protagonizada por Chris Evans se colocó entre las más vistas. La estrella de Marvel, fuera del papel de superhéroe que tanto lo caracterizó en los últimos años, consigue conmover el corazón de los más fríos con esta producción.

Gifted Searchlight Pictures Las actuaciones de Evans y una joven Mckenna Grace consiguen impactar en el público en esta película disponible en Disney. Searchlight Pictures

De qué trata Un don excepcional Un don excepcional no muestra a la figura de Hollywood con un traje de superhéroe o un escudo con los colores de Norteamérica. Allí, Evans interpreta a Frank Adler, quien es tutor legal de Mary Adler, su sobrina de 7 años, que cuenta con un asombroso talento para las matemáticas.

La mamá de la pequeña prodigio se quitó la vida cuando esta tenía apenas 6 meses, y desde entonces es cuidada por su tío. Pero la abuela de Mary, después de que su hijo decida rechazar una beca para que la joven genio estudie en un instituto prestigioso, irrumpe para quitarle la tutoría de la niña.

Con una premisa sencilla, la película disponible en Disney no busca ofrecer grandes giros; la apuesta es simple y apunta a una historia conmovedora de principio a fin. Mientras Evelyn busca arrebatarle a su nieta a Frank, él luchará por quedarse con ella para evitar que tenga una infancia fuera de lo normal. Entre la batalla legal y el hecho de no exponer a la niña al mismo estrés que sufrió su madre, el film consigue atrapar al público con una resolución que termina de emocionar a toda la audiencia. Disney+: tráiler de Un don excepcional Embed - Un don excepcional - Trailer español (HD) Disney+: elenco de Un don excepcional Chris Evans

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