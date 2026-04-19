¿Por qué el dibujo mejora la memoria infantil? Lo que la ciencia dice sobre el efecto dibujo

La actividad que fortalece el recuerdo, la comprensión y amplía la capacidad cognitiva de las infancias.

El impacto del dibujo aparece como un proceso más amplio que el propio desarrollo del arte.

Una actividad cotidiana para muchas infancias y presente en las etapas de juego se hace presente en los análisis de la ciencia. El interés por el vínculo entre dibujo y aprendizaje crece dentro de la psicología educativa, ya que diversos estudios asocian el hábito con una mejor memoria y mayor capacidad para incorporar contenidos en la infancia.

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Algunas escenas cotidianas muestran este fenómeno con claridad. Un niño que dibuja organiza ideas sin intervención directa de un adulto . Esto se debe a la activación de procesos mentales ligados al recuerdo y la comprensión. La explicación no se centra en la calidad artística . El foco está en el trabajo cognitivo que implica transformar una idea en una imagen , un proceso que exige selección y estructura.

El dibujo funciona como una vía de procesamiento de la información. La actividad obliga a elegir qué elementos incluir, cómo ordenarlos y de qué forma representarlos , involucrando múltiples decisiones en simultáneo.

El recuerdo mejora cuando el contenido se dibuja en lugar de solo leerse o copiarse, debido a una codificación más completa (lo conocido cómo memoria fotográfica). Además, la práctica frecuente refuerza este mecanismo. Muchos niños recuerdan mejor aquello que representaron con sus propias manos, en comparación con lo que solo observaron una vez.

Un estudio realizado con 125 niños de entre 3 y 6 años muestra una relación entre dibujo y desarrollo del lenguaje. El análisis también incluye funciones cognitivas específicas . La memoria de trabajo y las funciones ejecutivas intervienen tanto en el dibujo como en el aprendizaje.

Estas funciones cumplen roles tales como:

sostener la información

inhibir respuestas impulsivas

organizar ideas

participar en la tarea de dibujar

El enfoque tradicional suele ubicar al dibujo como una pausa dentro del estudio. La evidencia indica que la actividad también entrena capacidades necesarias para comprender consignas y estructurar respuestas. Es decir que actúa cómo una especie de puente entre la lectura y la escritura, ya que permite traducir ideas a una forma visible.

Dibujo infantil.jpg

La triple codificación: Cómo el dibujo activa las vías visuales, motoras y semánticas

El proceso de dibujar activa distintos sistemas de manera simultánea:

vía visual: interviene en la construcción de la imagen

vía motora: participa en el trazo y la vía semántica organiza el significado, genera una codificación múltiple

Esta combinación explica parte del efecto observado. La integración de varias rutas cognitivas produce un registro más completo de la información, mejorando la memoria. La efectividad del recurso depende del tipo de actividad. No todos los dibujos generan el mismo impacto, ya que el contenido y la intención influyen en el resultado.

Algunas prácticas muestran menor efecto. Copiar adornos, rellenar hojas sin sentido o realizar trazos sin relación con un tema no activa los mismos procesos cognitivos que pensar un dibujo desde cero.

El dibujo que busca explicar, reconstruir o representar una idea activa con mayor intensidad las funciones mentales, lo que potencia el aprendizaje. En este marco -y a pesar del pensamiento colectivo- cuando el dibujo se orienta hacia la estética, pierde parte de su valor cognitivo, ya que se prioriza el resultado visual por sobre el proceso mental.

El uso práctico del recurso puede integrarse a distintas consignas. Pedir a un niño que dibuje los pasos de un experimento, una escena o un concepto aprendido transforma la actividad en una herramienta de estudio. Implementa memoria, organización y expresión en una misma acción, siendo prioridad para la etapa de aprendizaje.