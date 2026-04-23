Antes del paro: cuál es el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este viernes 24 de abril y el fin de semana

La falta de reportes oficiales durante la mañana puede generar demoras, reprogramaciones o cancelaciones en el transporte aéreo.

El SMN anunció un paro ante los más de 140 despidos.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anunció un paro para este viernes 24 de abril que implicará la interrupción total de la difusión de pronósticos y alertas oficiales en todo el país.

La medida, que se extenderá en forma de “apagón meteorológico” , fue confirmada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) tras los 140 despidos de personal contratado del organismo.

La entidad cumple un rol estratégico en la seguridad aérea, la actividad productiva y la prevención de eventos meteorológicos extremos. En ese contexto, se anticipan posibles demoras, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos durante las primeras horas del día.

Por qué para y hasta cuándo el Servicio Metereológico Nacional

La medida de fuerza impulsada por trabajadores del SMN responde a un conflicto laboral que tiene como eje principal el despido de 140 empleados contratados, en el marco de un proceso de ajuste que, según denuncian, afecta directamente la capacidad operativa del organismo.

“Es un servicio esencial que funciona las 24 horas; con menos personal, la precisión de las alertas y seguridad aérea se ven resentidas”, indicaron desde el gremio.

El "apagón informativo" será desde las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía, y consiste en la suspensión total de la difusión de datos meteorológicos en todos los canales oficiales, incluyendo la web y redes sociales.

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El impacto más inmediato se verá en el transporte aéreo. La aviación depende de datos actualizados en tiempo real sobre viento, visibilidad, presión atmosférica y tormentas, información que el organismo provee de manera continua para garantizar condiciones seguras de despegue y aterrizaje.

Sin esos reportes, las aerolíneas y los aeropuertos deben extremar precauciones o directamente suspender operaciones porque no pueden garantizar los protocolos de seguridad exigidos por las normativas internacionales y las compañías de seguros. Esto puede derivar en demoras, reprogramaciones y cancelaciones.

Fuentes del sector advierten que la medida podría generar un efecto en cadena sobre la conectividad nacional e internacional, afectando tanto a pasajeros como a la logística de carga. También se verían comprometidas las tareas de control y planificación de rutas aéreas, que requieren coordinación permanente con los servicios meteorológicos.

Además, afectará a al sector agropecuario, la navegación y la gestión de emergencias.

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Cómo va a estar el clima en Buenos Aires las próximas horas

El pronóstico previsto para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano anticipa condiciones estables para las próximas jornadas. Para el viernes 24 de abril se espera una temperatura mínima cercana a los 15 grados y una máxima que alcanzará los 23, con cielo mayormente despejado y sin probabilidades de precipitaciones a lo largo del día.

El viento se mantendrá leve, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable tanto durante la mañana como en horas de la tarde.

El sábado 25 continuará con un patrón similar: temperaturas entre 15 y 23 grados, cielo despejado y ausencia de lluvias. Hacia la noche podrían registrarse vientos más intensos, aunque sin generar cambios significativos en el estado general del tiempo.

Para el domingo 26 se prevé un leve descenso de la temperatura, con mínima de 13 grados y máxima de 20. Podría aparecer algo más de nubosidad y una baja probabilidad de precipitaciones, especialmente para el final del día, acompañada por ráfagas de mayor intensidad.