Qué significa "farmear aura" y de donde surgió la bizarra tendencia

La expresión nació en comunidades de Internet y videojuegos, pero en 2026 llegó a las plazas argentinas con competencias donde se mide el carisma.

En las últimas semanas, nació un fenómeno del que nadie puede escapar . Jóvenes de distintos países de América Latina empezaron a reunirse en plazas y espacios públicos para enfrentarse en "batallas de aura" , la última tendencia . La pregunta que suele surgir es: ¿qué es una batalla de aura? No hay una explicación definitiva: cada participante intenta generar la mayor impresión posible y el público, o en algunos casos jurado, decide quién gana.

El fenómeno combina varias características de la cultura digital actual: lenguaje de redes sociales, memes, música, humor bizarro y una fuerte influencia del llamado "brainrot". Lo que empezó como una expresión para describir a alguien que parecía “cool” o canchero terminó convirtiéndose en una actividad presencial que reúne a personas que, en muchos casos, se conocieron a través de las mismas redes.

La expresión surge de dos conceptos . “Farmear” viene del inglés farming y en los videojuegos se usa para describir la repetición de determinadas acciones con el objetivo de conseguir recursos, experiencia o puntos . Es una práctica común en juegos en los que los jugadores necesitan acumular elementos, para mejorar sus personajes o avanzar.

“Aura” adquirió otro significado en la jerga de Internet. Deja de lado las cuestiones espirituales y representa la impresión positiva que genera una persona : carisma, confianza, estilo, presencia o capacidad para llamar la atención . Por eso, “farmear aura” significa hacer algo que, simbólicamente, suma puntos de ese supuesto medidor invisible de carisma.

La expresión ya tenía registros en TikTok desde enero de 2024 . Durante ese año, el término empezó a circular entre comunidades vinculadas con videojuegos, anime y memes. En paralelo apareció el concepto de “aura points” , que se usa para asignar puntos imaginarios a determinadas acciones. Así, surgieron comentarios como “+500 aura” después de una acción o comportamiento bien visto o “-1000 aura” cuando alguien hace algo que da vergüenza. El chiste está en tratar el carisma como si fuera una característica que puede subir o bajar como una estadística de un personaje.

Las batallas que colman las plazas y redes sociales

Ahora, el concepto salió de las pantallas. En distintos lugares de América Latina empezaron a organizarse batallas de farmear aura, donde dos personas o más se enfrentan adelante de otros jóvenes para demostrar quién consigue transmitir mayor presencia, generalmente de formas bizarras.

No existen reglas. Los participantes pueden hacer poses, movimientos, bailes, gestos o cualquier tipo de performance. En muchos encuentros aparecen referencias a memes actuales, como six-seven o mewing, además de música funk o phonk. Más allá de la competencia, los propios organizadores remarcan otro objetivo: juntarse. Las reuniones funcionan como espacios para conocer gente y pasar tiempo entre personas que consumen los mismos contenidos.

"Brainrot": un nicho de redes que llegó a todo el mundo

El brainrot es la pieza clave para entender por qué expresiones como “farmear aura” se expanden con tanta velocidad actualmente. El término se usa para describir contenidos de internet absurdos, repetitivos o difíciles de explicar fuera de las redes. En los últimos años, especialmente entre usuarios jóvenes, ese tipo de humor generó comunidades enteras alrededor de personajes, sonidos y frases sin sentido.

Uno de los fenómenos más conocidos fue el llamado Italian brainrot, que explotó en 2025 con personajes creados mediante Inteligencia Artificial. Entre ellos apareció "Tralalero Tralalá", "Tung Tung Tung Sahur" y "Ballerina Cappuccina", todos personajes ficticios que nacieron en internet. El contenido se volvió viral y terminó expandiéndose desde TikTok hacia otras plataformas en todo el mundo.

El vínculo con “farmear aura” está en la misma lógica de internet: tomar algo que no tiene mucho sentido, convertirlo en un código compartido y después llevarlo a nuevas situaciones. Los gestos, las palabras, los sonidos y los personajes funcionan como referencias que los usuarios reconocen entre sí.

Por eso, la tendencia no necesita reglas muy precisas. Parte del atractivo está justamente en la exageración y en tratar como algo serio una competencia que, en realidad, es un juego de internet. Por lo menos, los jóvenes volvieron a las plazas.