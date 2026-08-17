Conocé el videojuego que es tendencia en todo el mundo y rompió récords millonarios en Steam + Agregar ámbito en









El proyecto fue desarrollado de manera independiente y llegó a PC en junio con un precio base de 5,99 dólares.

El título independiente japonés alcanzó 20 millones de copias y llegó a cientos de miles de jugadores. Magnific

Hay un título que se convirtió en uno de los fenómenos más grandes del gaming de 2026 en tiempo récord. El videojuego independiente, creado por el desarrollador japonés lemorion_1224, superó los 20 millones de copias vendidas apenas dos meses después de su lanzamiento, después de haber pasado por metas de 1, 7, 10 y 15 millones en cuestión de semanas.

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MECCHA CHAMELEON debutó en Steam el 9 de junio y tiene una consigna muy sencilla: esconderse, pintar nuestro personaje para copiar el entorno y tratar de que el equipo contrario no nos encuentre. Esa idea, combinada con partidas cortas, multijugador online y un precio bajo, terminó convirtiendo a un proyecto independiente en una de las tendencias del año.

MECCHA CHAMELEON: un proyecto independiente que vendió 20 millones de copias en solo dos meses El juego alcanzó el millón de copias en sus primeros cuatro días y llegó a 7 millones dentro de las dos primeras semanas. El 26 de junio, los desarrolladores informaron que ya había llegado a 10 millones, mientras que el 5 de julio confirmaron oficialmente las 15 millones de unidades. La cifra de 20 millones, difundida en agosto, marca otro hito importante, más que nada porque hablamos una velocidad muy poco habitual para un juego que no llegó respaldado por una empresa ni por un título conocido.

El desarrollo también llamó la atención. El proyecto fue desarrollado por un equipo japonés de solo dos personas en un período de unos dos meses. Lemorion_1224 se encargó de la planificación, los mapas y los modelos, mientras que Haganeiro trabajó en la parte de sistemas.

La popularidad se vio rápidamente en los servidores. MECCHA CHAMELEON alcanzó un pico histórico de 340.534 jugadores simultáneos el 21 de junio, poco después de su lanzamiento. Esa cifra lo puso inmediatamente en una dimensión de audiencia muy superior a la que normalmente se espera para un proyecto independiente de este tamaño.

Cómo se juega al MECCHA CHAMELEON La propuesta toma la estructura clásica del escondite y la mezcla con herramientas de pintura y dibujo. Cuando empieza una partida, los jugadores se dividen entre quienes buscan y quienes se esconden. Estos últimos arrancan con un cuerpo blanco y tienen que modificar su apariencia para confundirse con el entorno. Los que buscan, tienen que encontrar a todo el equipo contrario para ganar. La clave no es transformarse en un objeto, como pasa en otros juegos del estilo "prop hunt". En MECCHA CHAMELEON, el jugador pinta su propio cuerpo para copiar colores, texturas y formas del mapa. También tiene importancia la mecánica de la postura que adopta el muñeco. Una buena combinación entre pintura, ubicación y posición puede hacer que el personaje pase completamente desapercibido. El juego recomienda partidas de entre 2 y 10 jugadores, aunque la cantidad puede variar según la configuración y la capacidad del servidor. También cuenta con soporte para partidas públicas, participación de espectadores y transmisión de partidas, algo que terminó siendo importante para su expansión entre creadores de contenido. Fenómeno MECCHA CHAMELEON: a qué se debe su éxito El principal atractivo está en que la mecánica se entiende en pocos segundos. El jugador entra, se pinta y busca un lugar donde esconderse. Por otro lado, el lanzamiento logró una inmensa circulación entre streamers y creadores de contenido de todo el mundo. El crecimiento inicial estuvo impulsado por streamings y clips en redes sociales. El precio también jugó a favor. Con un valor de 5,99 dólares, la barrera de entrada es mucho más baja que la de los grandes lanzamientos. Además, el título estuvo varias semanas en descuento, por lo que varios jugadores pudieron acceder al juego por precios menores a dos dólares. Si buscás un juego divertido, fácil y barato, el MECCHA CHAMELEON te está esperando.

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