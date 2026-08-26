Argentina busca ampliar su participación en la cadena global de valor nuclear

La Secretaría de Asuntos Nucleares encabeza una delegación en Dallas para presentar las capacidades industriales y tecnológicas del país y captar oportunidades en un mercado nuclear internacional en expansión.

La presencia en Dallas no se limita a una actividad institucional. La delegación busca abrir mercados, generar vínculos con empresas estadounidenses y posicionar a proveedores argentinos.

Argentina busca dar un nuevo paso en su estrategia de inserción internacional en el sector nuclear y convertir décadas de desarrollo tecnológico, industrial y científico en nuevos negocios, exportaciones y empleo calificado .

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Con ese objetivo, la Secretaría de Asuntos Nucleares encabeza una delegación local que participa del Nuclear Energy Conference & Expo , uno de los principales encuentros de la industria nuclear de Estados Unidos, que se desarrolla entre el 24 y el 27 de agosto en Dallas .

La misión reúne a empresas y organismos vinculados al sector y tiene como eje mostrar las capacidades acumuladas por la Argentina en distintas áreas de la actividad nuclear, desde el ciclo del combustible y la operación de centrales hasta la fabricación de componentes de alta complejidad y la formación de profesionales especializados.

El encuentro congrega a empresas de servicios públicos, desarrolladores de reactores, proveedores, reguladores, inversores y autoridades del ecosistema nuclear estadounidense, por lo que representa una oportunidad para que los actores argentinos puedan establecer contactos comerciales y avanzar en acuerdos que permitan incorporar proveedores nacionales a cadenas internacionales de suministro.

“ Argentina llega a Dallas como proveedor calificado, no como observador . Dominamos el ciclo del combustible, operamos centrales desde hace décadas, fabricamos componentes de alta complejidad y formamos profesionales en instituciones reconocidas internacionalmente”, afirmó el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli .

El funcionario agregó que la expansión que atraviesa el mercado nuclear internacional abre una ventana de oportunidad para el país. “La industria nuclear que hoy se expande en el mundo necesita esas capacidades y nuestro objetivo es convertirlas en oportunidades concretas para el país”, sostuvo.

La agenda de la delegación argentina en Dallas incluye empresas, proveedores, organismos y autoridades de Estados Unidos.

El desafío de convertir capacidades nucleares en exportaciones

La estrategia oficial apunta a que el conocimiento y las capacidades construidas durante décadas puedan transformarse en una plataforma exportadora de productos, tecnología y servicios nucleares de alto valor agregado.

La participación argentina en Dallas se inscribe, precisamente, dentro de una de las prioridades centrales de los Lineamientos de la Política Nuclear Argentina: aprovechar el desarrollo tecnológico e industrial existente para profundizar la inserción del país en el mercado internacional.

El objetivo excede la posibilidad de exportar tecnología vinculada estrictamente a los reactores. La cadena de valor nuclear comprende una amplia variedad de actividades que incluyen ingeniería, fabricación de componentes, servicios especializados, combustible, seguridad, mantenimiento, software, capacitación y servicios profesionales.

En ese contexto, la Secretaría de Asuntos Nucleares busca presentar la oferta nuclear argentina ante potenciales clientes y socios internacionales, detectar oportunidades comerciales y generar condiciones para que empresas nacionales puedan integrarse como proveedoras de proyectos que se desarrollen en otros mercados.

La agenda de la delegación contempla reuniones con empresas y autoridades del sector nuclear de Estados Unidos, con especial atención en la identificación de oportunidades concretas y en la profundización de los vínculos con las cadenas globales de abastecimiento.

El enfoque supone un cambio relevante en la manera de posicionar al sector: Argentina no solo busca participar de proyectos nucleares dentro de sus fronteras, sino también vender al mundo capacidades desarrolladas localmente.

La Nuclear Energy Conference & Expo reúne a los principales líderes del sector nuclear del mundo.

Nuevos lineamientos para la política nuclear argentina

En paralelo con la participación en Dallas, uno de los principales anuncios fue la formalización de los nuevos Lineamientos de la Política Nuclear Argentina, elaborados por la Secretaría de Asuntos Nucleares.

El documento funcionará como un marco conceptual para las futuras decisiones del sector y busca establecer principios comunes para los distintos organismos, empresas públicas, privadas y mixtas que forman parte del entramado nuclear nacional.

Ramos Napoli aclaró que los lineamientos no constituyen un cronograma de obras ni un plan de gestión. “No buscamos en esta instancia marcar un plan de gestión ni un cronograma de obras, sino consolidar la capa que precede a ambos y explicar las razones por las cuales el país sostiene un sector nuclear, los objetivos que perseguimos y los criterios con los que debemos evaluar proyectos e inversiones”, explicó.

La definición busca establecer una hoja de ruta conceptual para un sector que combina infraestructura estratégica, tecnología, seguridad energética, desarrollo científico, capacidades industriales y formación de recursos humanos.

Entre las prioridades establecidas para los próximos 18 meses aparece en primer lugar la necesidad de garantizar la operación segura de las centrales nucleares argentinas.

A esto se suma la extensión de vida de Atucha I, una de las instalaciones centrales de la infraestructura nuclear nacional, junto con la finalización y puesta en marcha del reactor multipropósito RA-10, un proyecto estratégico para ampliar las capacidades argentinas en investigación, producción de radioisótopos y aplicaciones nucleares.

Otro de los ejes definidos es el fortalecimiento del ciclo del combustible nuclear, una de las áreas que permiten diferenciar a la Argentina dentro del escenario internacional debido al desarrollo acumulado en distintas etapas de la actividad.

La agenda también contempla la modernización del marco regulatorio, aunque con una premisa explícita: preservar la independencia técnica de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).

A la vez, los lineamientos incorporan como prioridades la formación de recursos humanos y la consolidación del liderazgo regional argentino en materia nuclear.

Un sector estratégico en un mercado internacional en expansión

La estrategia oficial se desarrolla en un contexto internacional en el que la energía nuclear recuperó protagonismo como parte de las políticas destinadas a garantizar energía firme, reducir emisiones y acompañar el crecimiento de la demanda eléctrica.

La expansión de nuevas tecnologías de generación, junto con el interés por los reactores modulares pequeños (SMR) y la necesidad de incorporar generación de bajas emisiones a sistemas eléctricos cada vez más exigentes, está impulsando nuevas oportunidades para proveedores de tecnología, ingeniería y servicios especializados.

Para Argentina, ese escenario representa una oportunidad particularmente relevante por la experiencia acumulada a lo largo de décadas.

El país cuenta con centrales nucleares en operación, capacidades vinculadas al ciclo del combustible, desarrollo de tecnología propia, empresas especializadas y una estructura de formación de profesionales que le permitió construir una posición diferenciada dentro de América Latina.

La apuesta de la Secretaría de Asuntos Nucleares consiste ahora en que ese capital tecnológico pueda traducirse en una mayor participación en el comercio internacional.

En paralelo con la participación en Dallas, uno de los principales anuncios fue la formalización de los nuevos Lineamientos de la Política Nuclear Argentina, elaborados por la Secretaría de Asuntos Nucleares.

En ese sentido, la presencia en Dallas no se limita a una actividad institucional. La delegación busca abrir mercados, generar vínculos con empresas estadounidenses y posicionar a proveedores argentinos frente a una industria que demanda nuevas capacidades para acompañar la expansión de la energía nuclear.

La estrategia también se vincula con un objetivo económico más amplio: generar divisas, actividad industrial y empleo calificado a partir de una industria en la que Argentina cuenta con capacidades construidas durante décadas.

El desafío será transformar ese conocimiento acumulado en contratos, exportaciones y participación efectiva en proyectos internacionales. La misión en Estados Unidos constituye uno de los primeros movimientos dentro de esa estrategia: pasar de ser reconocida por sus capacidades nucleares a convertirse en un proveedor internacional de productos y servicios de alto valor agregado.