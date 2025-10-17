Qué significa publicar muchas "selfies" en las redes sociales, según la psicología







Algunos dicen que puede ser una forma de compensar la falta de atención, otros que simplemente se trata de una persona con mucho autoestima.

La psicología revela qué hay detras de las personas que solo publican selfies en sus redes sociales.

Las redes sociales se fueron convirtiendo de a poco en una segunda realidad, en la que construimos una identidad y mostramos lo que queremos que los demás vean. Desde la psicología, analizan el comportamiento que tienen las personas en estos sitios como una forma de expresión.

El hecho de que una persona publique solo un determinado tipo de fotos habla demasiado sobre el individuo: desde una fijación por paisajes y viajes, hasta incluso solo publicar fotos con tus amigas, o tu pareja, o sola. Lo cierto es que como se trata de una identidad, la forma en la que la construimos dice más de lo que se podría desear.

feed instagram

Por qué hay personas que publican sólo selfies en sus redes Los especialistas tienen diversas interpretaciones sobre las personas que solo publican selfies, pero si en algo están de acuerdo todos es que es una forma de expresarse. Partiendo de ese punto, Innokenti Arséniev, profesor de la facultad de psicología de la Universidad Estatal Rusa de Humanidades, afirma que es una forma de decir "Yo existo, y estoy acá", en un intento de atraer gente para que te conozca.

Añade que las personas necesitan retroalimentación de los demás y está bien en su justa medida, pero que publicar selfies se puede volver una obsesión para esconder inseguridades y una baja autoestima. Expertos suman que estas fotos pueden ser un pedido de ayuda, y al mismo tiempo otros aseguran que estas personas pueden ser percibidas como egoístas o narcisistas al ojo común.

La psicóloga rusa Elmira Chernoúsova explica: "Es una forma inarmónica y no constructiva de compensar la falta de atención. Tal vez, la persona no recibiera suficiente cuidado de su familia durante la formación, y esto resultó en inseguridades". Es por esto que los especialistas ven en este comportamiento una búsqueda para corregir imperfecciones: desde expresiones faciales, postura o incluso la figura. Pero después de todo, no significa que no debas subir selfies. Se trata simplemente de la interpretación psicológica que tienen los profesional respecto a las personas que solo suben este tipo de contenido, sin excepción.

