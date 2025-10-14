Son 3 pasos simples: las claves para reciclar mejor desde casa

Implementando ciertos cambios en la rutina se puede reducir la basura, cuidar el ambiente y darle una nueva vida a los materiales.

Estas son las claves principales para cuidar el medio ambiente desde casa.

La manera en que tratamos los residuos en casa tiene un impacto directo en el ambiente. Por eso es que los hábitos sostenibles ya no son una moda, sino una necesidad urgente . En Argentina se generan millones de toneladas de desechos cada año y gran parte podría evitarse si cada hogar hiciera un cambio de hábito.

Hay tres pasos básicos que todos conocen y ayudan a reducir el volumen de residuos y a crear un entorno más limpio. Organizándose, cualquier persona puede hacerlo desde su casa y convertirse en parte del cambio.

Las claves del reciclaje, que se pueden hacer desde casa, son estas:

El primer paso para reciclar correctamente es clasificar los residuos . En el hogar conviene tener al menos tres contenedores: uno para los reciclables (como papel, cartón, plástico limpio, vidrio y metales), otro para los orgánicos (restos de comida, yerba, cáscaras, hojas secas) y uno más para los no reciclables (envoltorios sucios, toallitas, residuos sanitarios).

Esto permite que los materiales que pueden volver a usarse lleguen en buen estado a los centros de reciclaje. Si los residuos se mezclan, gran parte del material se pierde.

2. Compostar

El compostaje casero es una alternativa para transformar los residuos orgánicos en abono natural. Puede hacerse con una compostera, un balde cerrado y lombrices. En pocos meses, los restos de frutas, verduras y yerba se convierten en tierra fértil para macetas o huertas.

Además de reducir a la mitad la cantidad de basura semanal, el compost ayuda a mejorar los suelos y a evitar malos olores. En muchas partes del país ya existen talleres gratuitos y redes de vecinos que enseñan a compostar desde casa.

3. Reutilizar

Antes de tirar algo, conviene preguntarse si puede tener otra función. Los frascos pueden servir como organizadores, las cajas como contenedores y la ropa vieja puede convertirse en trapos o bolsas. Este tipo de hábitos son parte de la economía circular, que busca alargar la vida útil de los materiales y reducir la producción de desechos.

Según organizaciones ambientales, gran parte de los residuos urbanos son envases descartables.