Importadores de autos garantizan atención normal pese al impacto del paro + Seguir en









CIDOA aseguró que sus empresas asociadas continúan operando en concesionarios y talleres de todo el país, a pesar de las complicaciones logísticas derivadas de la medida de fuerza.

CIDOA se mantiene activa pese al paro general

La Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA) confirmó que las compañías que integran la entidad mantienen su actividad habitual en todo el territorio argentino, incluso en medio de las dificultades generadas por el reciente paro de transporte que afecta a distintos sectores económicos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde la organización explicaron que, si bien la medida de fuerza impacta en la logística y el traslado de personas y mercaderías, las empresas asociadas continúan brindando atención en concesionarios, talleres oficiales y áreas administrativas, garantizando la continuidad de los servicios para los clientes.

El sector remarcó que las operaciones comerciales se sostienen en las 24 jurisdicciones del país, priorizando la asistencia a los usuarios y el normal funcionamiento de la red de atención. Esta continuidad resulta clave para asegurar la previsibilidad tanto para los consumidores como para la cadena de valor vinculada al mercado automotor importado.

El sector importador mantiene concesionarios y talleres en funcionamiento en todo el país En este contexto, Ernesto Cavicchioli, presidente de CIDOA y CEO de Hyundai Argentina, destacó el esfuerzo que realizan las empresas frente al escenario actual. El directivo subrayó que, pese a las complicaciones en la movilidad y el transporte, las compañías mantienen su compromiso con el servicio, el empleo y la inversión en el país.

patentamiento-autosjpg El sector remarcó que las operaciones comerciales se sostienen en las 24 jurisdicciones del país, priorizando la asistencia a los usuarios y el normal funcionamiento de la red de atención. Desde CIDOA señalaron que el objetivo es sostener el nivel de actividad y garantizar que los clientes continúen recibiendo atención y soporte técnico sin interrupciones, reafirmando el rol del sector importador dentro de la industria automotriz argentina.