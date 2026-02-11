Jugar en la playa es más simple de lo que parece: la actividad que sólo necesita energía y entretiene a todos + Seguir en









Una de las opciones más sencillas para entretener a grupos de todas las edades, durante los días de playa.

"Saltar a las sombras" es un juego muy sencillo, que no requiere ningún tipo de material. Para jugar, un niño (o adulto) camina o corre mientras los demás deben saltar por encima de su sombra sin tocarla. Gentileza - Pexels

Durante la temporada de vacaciones, encontrar opciones de entretenimiento puede convertirse en un desafío. Entre el descanso y las actividades al aire libre, muchos viajeros coinciden en la importancia de contar con propuestas que mantengan entretenidos, tanto a los más chicos como a los adultos, especialmente cuando se viaja en familia.

En ese contexto, los juegos de playa se consolidaron como una de las actividades favoritas de los argentinos que eligen el mar para sus vacaciones. Entre ellos, hay uno que se destaca por ser ideal para los más chicos y, al mismo tiempo, sencillo y divertido para los grandes. A continuación, de qué se trata y cuáles son sus reglas.

playa Cómo se juega a "Saltar las sombras" en la playa "Saltar a las sombras" es un juego muy sencillo que no requiere ningún tipo de material. Para jugar, un niño (o adulto) camina o corre, mientras los demás deben saltar por encima de su sombra sin tocarla. Quien pisa la sombra queda fuera del juego o pierde un punto. Los roles se van alternando, para que todos tengan la oportunidad de saltar y de “ser saltados”.

Existen también variantes, como las sombras locas, en la que todos se mueven libremente y está prohibido pisar cualquier sombra, ya sea de personas, objetos o incluso castillos de arena. Si alguien pisa una sombra, debe cumplir un reto divertido, como bailar, cantar u otra consigna graciosa.

