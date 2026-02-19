El petróleo sube por la tensión entre EEUU e Irán y se acerca a máximos de seis meses

El precio del petróleo sube por la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán. El Brent y el WTI se acercan a máximos de seis meses ante el temor a interrupciones en el suministro.

Ambos referenciales se acercaron a sus máximos de seis meses tras haber escalado más de 4% el miércoles, en un movimiento que reflejó la cobertura de posiciones ante el riesgo de eventuales interrupciones en el suministro global en caso de un conflicto abierto.

Los precios internacionales del petróleo subían este jueves, impulsados por la creciente preocupación ante un posible conflicto militar entre Estados Unidos e Irán , luego de que ambos países intensificaran su actividad militar en una de las principales regiones productoras de hidrocarburos del mundo.

En ese contexto, los futuros del Brent avanzaban u$s1,11, o un 1,58%, hasta los u$s71,46 por barril a las 0905 GMT. En paralelo, el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos subía u$s1,05, o un 1,6%, a u$s66,24 por barril.

“Los precios del petróleo están repuntando a medida que el mercado se muestra cada vez más preocupado por la posibilidad de una acción inminente de Estados Unidos contra Irán”, señalaron analistas del banco ING en un informe.

La tensión se intensificó luego de que medios estatales iraníes informaran que el país cerró durante algunas horas el estratégico estrecho de Ormuz el martes, sin precisar si la vía marítima fue reabierta por completo. Se trata de un punto clave por el que circula alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo.

Además, Irán emitió un aviso a los aviadores (NOTAM) informando que prevé lanzar cohetes en zonas del sur del país entre las 0330 y las 1330 GMT del jueves, según datos publicados en el sitio de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

Por su parte, Washington desplegó buques de guerra cerca de Irán y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó que la Casa Blanca evalúa si continuar con el compromiso diplomático con Teherán o avanzar hacia una alternativa distinta.

Negociaciones sin avances y presión sobre la oferta

En paralelo, la Casa Blanca informó el miércoles que hubo algunos avances en las conversaciones mantenidas esta semana en Ginebra con representantes iraníes, aunque persisten diferencias en temas centrales. Desde Washington señalaron que esperan una respuesta más detallada por parte de Teherán en las próximas semanas.

Al mismo tiempo, las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia celebradas en Ginebra concluyeron sin progresos. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó a Moscú de obstaculizar los esfuerzos mediadores impulsados por Estados Unidos para poner fin a la guerra que ya lleva cuatro años.

Caen las reservas en EEUU

En el frente de los fundamentos del mercado, las reservas de crudo, gasolina y destilados de Estados Unidos registraron una caída la semana pasada, según fuentes que citaron datos del Instituto Americano del Petróleo (API).

La cifra contradijo las expectativas relevadas por Reuters, que proyectaban un aumento de 2,1 millones de barriles en los inventarios de crudo en la semana finalizada el 13 de febrero.

El mercado aguarda ahora la publicación de los datos oficiales de la Administración de Información de Energía (EIA), previstos para este jueves, que podrían aportar mayor claridad sobre la dinámica de la oferta y la demanda en el principal consumidor mundial de energía.

Con este escenario, los precios del crudo se mantienen firmes y reflejan un contexto en el que la geopolítica vuelve a ocupar el centro de la escena en la formación de valores internacionales.