19 de febrero 2026 - 09:30

Ofertas del día: todos los descuentos con Cuenta DNI este jueves 19 de febrero

La billetera virtual del Banco Provincia sigue ofreciendo beneficios en supermercados y comercios adheridos. Conocé como ahorrar en tus próximas compras.

Cuenta DNI ofrece promociones, descuentos diarios y reintegros automáticos.

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, continúa con promociones que permiten obtener descuentos o reintegros al pagar en supermercados y comercios adheridos. Entre las ventajas que se mantienen vigentes se encuentran beneficios segmentados por rubros y días de la semana, que pueden ser aprovechados por quienes planifican las compras del mes.

Conocé los beneficios que fueron confirmados por el Banco Provincia y podés aprovechar durante todo lo que queda del mes.

Qué ofertas hay hoy con cuenta DNI

Para este jueves 19 de febrero, entre los beneficios vinculados al consumo en supermercados y tiendas de productos cotidianos se destacan los siguientes (según las promociones vigentes durante todo febrero):

  • Chango Más: 15% de descuento los jueves sin tope de reintegro, con devolución inmediata al pagar con Cuenta DNI.

  • Farmacias y perfumerias: 10% de descuento los jueves sin tope de reintegro.

  • Descuentos continuos: durante febrero hay rebajas en varias cadenas de supermercados los siete días de la semana, con porcentajes que pueden variar según la tienda y el día.

Además, hay beneficios de Cuenta DNI en otros rubros como ferias, mercados y comercios de cercanía que también pueden impactar indirectamente en el ahorro global al momento de comprar alimentos o productos esenciales.

Cómo funciona el descuento con Cuenta DNI y qué tenés que saber

Las promociones de Cuenta DNI funcionan mediante:

  • Reintegros automáticos en la billetera vinculada: el descuento no se aplica en caja como tarifa reducida, sino que se acredita posteriormente en la aplicación según el beneficio específico.

  • Topes de reintegro que varían por día, cadena o rubro adherido.

  • Días puntuales con mayor porcentaje de descuento, como ocurre con ciertas cadenas de supermercados o comercios de cercanía, según el calendario de promociones mensuales proporcionado por Banco Provincia.

La billetera digital permite que los beneficios se acumulen por semana o por consumo diario, dependiendo de la promoción específica para el rubro y la tienda.

