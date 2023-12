Londres: la “rivalidad” más rica de la historia

En un libro que publicó este año, “Earthly Delights: A History of the Renaissance”, el crítico de arte e historiador Jonathan Jones traza una historia del Renacimiento desde otra perspectiva. Lo hace no sólo a nivel europeo, sino también a las primeras influencias que tuvo en la cultura del viejo continente los primeros descubrimientos del arte americano, llamado precolombino desde esa perspectiva europeísta. Pero no sólo eso: también vindica, contra muchas otras posturas que trataban de relativizar la importancia de Florencia como cuna y epicentro de aquel período del arte.