El dólar oficial sube por sexta jornada consecutiva y acumula más de 4% en junio + Agregar ámbito en









Mientras el BCRA modera el ritmo el compras, el tipo de cambio ya borró el retroceso experimentado durante los primeros meses del año.

El dólar extiende su racha alcista. Foto: FreeImages

El dólar oficial sostiene su tendencia alcista en el segmento mayorista y ya borró toda la baja que había protagonizado desde comienzos de año. De esta manera, el tipo de cambio de referencia en el mercado oficial acumula una suba de 4,3% en lo que va de junio.

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El dato no es menor: así, ya regresó a los niveles mostrados a comienzos de enero y, además, refleja el mayor riesgo que enfrentan las apuestas al carry trade en la medida en que el techo de la banda de flotación se encuentra lejos (hoy en $1.796,13) y que se acerca el segundo semestre, que por razones estacionales siempre registra una merma en la oferta de divisas por el final de la cosecha gruesa.

El tipo de cambio mayorista gana $7,5 a $1.469 para la venta y su cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, con una brecha del 22,3%.

En tanto, los contratos de dólar futuro operan con subas de hasta el 0,5% en los tramos de 2026. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicara a $1.474 a fines de junio y que lo hará a $1.643 para el cierre del año.

En ese marco, el tipo de cambio minorista en el Banco Nación (BNA) cotiza a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta, lo que lleva al dólar tarjeta a posicionarse en los $1.930,5. A su vez, en el promedio de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio se ubica a $1.486,5.

Las cotizaciones paralelas también se acoplan al movimiento alcista. El dólar MEP avanza 0,8% a $1496,03 y el contado con liquidación (CCL) sube 0,7% a $1.540,64. Por su parte, el dólar blue sube a $1.500, según los operadores de la city consultados por Ámbito. En paralelo, el extendió su racha compradora, aunque a un ritmo más moderado. El pasado lunes, la autoridad monetaria adquirió u$s50 millones. De esta manera, las compras netas acumuladas en lo que va de 2026 ascendieron a u$s10.903 millones.