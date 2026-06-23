MSCI define el futuro de la Argentina: expectativa en el mercado por la mejora en la categoría + Agregar ámbito en









Esta tarde podría definirse si el país ingresa en consulta para salir de la categoría "Standalone", el fondo de la tabla en la clasificación de mercados. Cautela en la city tras el último informe de la entidad.

El proceso de recategorización de MSCI suele tardar años.

La firma elaboradora de indicadores e instrumentos de mercado MSCI dará a conocer este martes su Global Market Accessibility Review Report, el cual definirá si Argentina ingresó en un período formal de consulta para regresar a las categorías de mercado de frontera o emergente.

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El dato se conocerá luego del cierre del mercado local. Sin embargo, las expectativas son bajas entre los operadores de mercado. El jueve pasado que Argentina no mejoró ningún criterio respecto a 2025 y continuó dentro del grupo de mercados “Standalone”, la categoría que agrupa a las plazas que no integran los índices compuestos de MSCI.

"Esto debilita el caso para una inclusión inmediata en la 'watchlist' (lista de seguimiento), dado que los mercados que sí ingresaron en la última década —Pakistán, Arabia Saudita y Kuwait— llegaron con mejoras de criterios concretas en el año mismo de su inclusión", explicó Delphos Investment.

Además, aclararon que incluso si Argentina llegara a estar incluida en esa lista, "el destino no está cantado". Por un lado, comentaron que una reclasificación a mercado emergente "es expectativa de mercado más que un patrón histórico", ya que el camino para alcanzar ese categoría "exige resolver primero los criterios cambiarios".

En el caso argentino, el informe de la semana pasada mostró que sigue reprobado en los puntos más sensibles para una eventual reclasificación, siendo estos controles de capitales, mercado cambiario, infraestructura operativa, préstamo de acciones, ventas en corto, disponibilidad de instrumentos y estabilidad institucional.

msci MSCI no registró mejoras para Argentina en su revisión de accesibilidad de la semana pasada. ¿Mercado emergente o de frontera? En el caso de querer clasificar como mercado de frontera, un escalón por debajo de "Emerging", desde Delphos explicaron que "dependería sobre todo del perfil de tamaño y liquidez". "Los siete criterios en '-' (negativos) pesan sobre todo contra el piso de 'Emerging', mientras que el umbral más laxo de 'Frontier' podría resultar alcanzable aun hoy, dejando al tamaño y la liquidez como variable determinante", argumentaron los analistas de la Alyc. Explicaron que los precedentes de países que fueron reclasificados desde la categoría 'Standalone' están divididos: Arabia Saudita subió directo a emergente, Islandia fue a mercado de frontera y Bulgaria sigue bajo revisión hacia 'Frontier' sin concretar, "por lo que el destino debe evaluarse caso por caso y no asumirse como 'Emerging' por defecto". Aclararon también que "la propia trayectoria de Argentina advierte sobre el rezago del proceso" de reclasificación. "En el ciclo anterior entró a 'watchlist' en junio de 2016, permaneció en revisión durante 2017 y 2018 y recién se reclasificó a 'Emerging' desde 'Frontier' en mayo de 2019, casi tres años después". "Además, en 2016 ya exhibía sus dos criterios cambiarios en '+', mientras que hoy ambos figuran en '-'. El track record post-cepo es de apenas catorce meses, demasiado corto frente al estándar de consistencia que MSCI suele exigir, mientras, además, perduran algunas restricciones", comparó.