Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del lunes 23 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

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Argelia remontó ante Jordania y aseguró el primer puesto de Argentina en el Grupo J

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Argelia logró una victoria clave por 2-1 ante Jordania en Santa Clara y mantuvo sus chances de avanzar a los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo asiático había golpeado primero con un gol de Nizar Al Rashdan, pero los africanos reaccionaron en el segundo tiempo y dieron vuelta el partido con los tantos de Nadhir Benbouali y Amine Gouiri.

El conjunto dirigido por Vladimir Petkovic sufrió más de lo esperado y recién encontró respuestas en el complemento, cuando apareció el talento de Ibrahim Maza, una de las figuras del encuentro. El joven volante de 20 años cambió el ritmo del equipo y fue clave para que los Zorros del Desierto pasaran de la incertidumbre al dominio, ante una Jordania que terminó quedándose sin respuestas.

El resultado tuvo un impacto directo en el grupo: Jordania quedó eliminada tras perder sus dos partidos y Argelia llegará a la última fecha con posibilidades de clasificación. Además, la remontada le permitió a la Selección argentina asegurar el primer puesto del Grupo J antes de enfrentar al conjunto jordano en la jornada final de la fase inicial.