Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del lunes 23 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

Argelia consiguió un triunfo clave al derrotar 2-1 a Jordania en Santa Clara y dejó al rojo vivo la pelea por la clasificación en el Grupo J. El conjunto asiático se había puesto en ventaja con un gol de Nizar Al Rashdan, pero los africanos reaccionaron en el complemento y dieron vuelta el resultado gracias a los tantos de Nadhir Benbouali y Amine Gouiri. La victoria eliminó a Jordania, mantuvo con vida a Argelia de cara a la última fecha y aseguró matemáticamente el primer puesto para la Selección argentina.
Partidos del Mundial 2026 hoy: cruces de Portugal, Inglaterra y Colombia
El martes 23 de junio promete ser un día de gran atractivo para los aficionados del fútbol, con enfrentamientos que determinarán el lugar de cada selección en grupos con clasificaciones ajustadas y pocas diferencias de puntos.
A lo largo del día, se llevarán a cabo cuatro partidos pautados en distintas sedes norteamericanas: Houston, Boston, Toronto y Guadalajara.
De acuerdo con el calendario oficial del Mundial 2026, hoy se jugarán los siguientes cruces:
- Portugal vs. Uzbekistán
- Panamá vs. Croacia
- Inglaterra vs. Ghana
- Colombia vs. República Democrática del Congo