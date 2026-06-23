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23 de junio 2026 - 10:18

Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del lunes 23 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

Los cuatro partidos que se jugarán este martes 23 en el Mundial 2026

Los cuatro partidos que se jugarán este martes 23 en el Mundial 2026

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El equipo africano venció 2-1 a Jordania tras empezar en desventaja, quedó cerca de avanzar y le dio a la Selección argentina el liderazgo del Grupo J.

Argelia consiguió un triunfo clave al derrotar 2-1 a Jordania en Santa Clara y dejó al rojo vivo la pelea por la clasificación en el Grupo J. El conjunto asiático se había puesto en ventaja con un gol de Nizar Al Rashdan, pero los africanos reaccionaron en el complemento y dieron vuelta el resultado gracias a los tantos de Nadhir Benbouali y Amine Gouiri. La victoria eliminó a Jordania, mantuvo con vida a Argelia de cara a la última fecha y aseguró matemáticamente el primer puesto para la Selección argentina.

La jornada del lunes dejó además otros resultados importantes en el Mundial 2026. Argentina venció 2-0 a Austria con un doblete de Lionel Messi y se clasificó a los 16avos de final, mientras que Francia superó 3-0 a Irak y quedó muy cerca de sellar su boleto a la siguiente ronda. En otro de los encuentros destacados del día, Noruega derrotó 3-2 a Senegal en uno de los partidos más entretenidos de la segunda fecha.

La actividad continuará este martes con cuatro encuentros correspondientes a la segunda fecha de los grupos K y L. Portugal se enfrentará a Uzbekistán, Inglaterra jugará ante Ghana, Panamá se medirá con Croacia y Colombia cerrará la jornada frente a República Democrática del Congo. Con varios seleccionados en condiciones de asegurar su clasificación, la fase de grupos comienza a entrar en su tramo decisivo.

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Partidos del Mundial 2026 hoy: cruces de Portugal, Inglaterra y Colombia

El martes 23 de junio promete ser un día de gran atractivo para los aficionados del fútbol, con enfrentamientos que determinarán el lugar de cada selección en grupos con clasificaciones ajustadas y pocas diferencias de puntos.

A lo largo del día, se llevarán a cabo cuatro partidos pautados en distintas sedes norteamericanas: Houston, Boston, Toronto y Guadalajara.

De acuerdo con el calendario oficial del Mundial 2026, hoy se jugarán los siguientes cruces:

  • Portugal vs. Uzbekistán
  • Panamá vs. Croacia
  • Inglaterra vs. Ghana
  • Colombia vs. República Democrática del Congo

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Con un doblete de Haaland, Noruega se impuso ante Senegal y se clasificó a 16avos

haaland

La selección de Noruega venció este lunes por 3 a 2 a Senegal en un intenso encuentro correspondiente al Grupo I del Mundial 2026 y aseguró su clasificación a 16avos. Ahora está obligado a ganarle a Francia en la última fecha para quedarse con el primer puesto.

Los goles del triunfo noruego fueron convertidos por Marcus Pedersen y Erling Haaland, quien anotó un doblete, mientras que Ismaïla Sarr marcó los dos tantos de Senegal. Con este resultado, Noruega selló su pase a la próxima ronda y dio un paso importante en sus aspiraciones dentro de la Copa del Mundo.

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Argelia remontó ante Jordania y aseguró el primer puesto de Argentina en el Grupo J

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Argelia logró una victoria clave por 2-1 ante Jordania en Santa Clara y mantuvo sus chances de avanzar a los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo asiático había golpeado primero con un gol de Nizar Al Rashdan, pero los africanos reaccionaron en el segundo tiempo y dieron vuelta el partido con los tantos de Nadhir Benbouali y Amine Gouiri.

El conjunto dirigido por Vladimir Petkovic sufrió más de lo esperado y recién encontró respuestas en el complemento, cuando apareció el talento de Ibrahim Maza, una de las figuras del encuentro. El joven volante de 20 años cambió el ritmo del equipo y fue clave para que los Zorros del Desierto pasaran de la incertidumbre al dominio, ante una Jordania que terminó quedándose sin respuestas.

El resultado tuvo un impacto directo en el grupo: Jordania quedó eliminada tras perder sus dos partidos y Argelia llegará a la última fecha con posibilidades de clasificación. Además, la remontada le permitió a la Selección argentina asegurar el primer puesto del Grupo J antes de enfrentar al conjunto jordano en la jornada final de la fase inicial.

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