Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 23 de junio

El dólar oficial mayorista amagó con bajar y cerró al alza por encima de los $1.460 este lunes. Así, el tipo de cambio oficial ya acumula un alza de casi 4% en junio. La city está pendiente de cuánto se prolongará el paulatino repunte. En tanto, el riesgo país tocó un nuevo mínimo desde 2018 y se ubica en 421 puntos. Los ADRs se hundieron hasta 9,2%, y el S&P Merval cayó en 0,4% en pesos.
Martes rojo en los mercados: las tecnológicas lideran las pérdidas y Wall Street adelanta una fuerte corrección
Las bolsas mundiales caen el martes, lideradas por descensos generalizados en las acciones tecnológicas, ya que los inversores esperan que la Reserva Federal tome medidas más agresivas para combatir la inflación.