Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 23 de junio

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El dólar oficial mayorista amagó con bajar y cerró al alza por encima de los $1.460 este lunes. Así, el tipo de cambio oficial ya acumula un alza de casi 4% en junio. La city está pendiente de cuánto se prolongará el paulatino repunte. En tanto, el riesgo país tocó un nuevo mínimo desde 2018 y se ubica en 421 puntos. Los ADRs se hundieron hasta 9,2%, y el S&P Merval cayó en 0,4% en pesos.