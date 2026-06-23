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23 de junio 2026 - 10:04

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 23 de junio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar oficial mayorista amagó con bajar y cerró al alza por encima de los $1.460 este lunes. Así, el tipo de cambio oficial ya acumula un alza de casi 4% en junio. La city está pendiente de cuánto se prolongará el paulatino repunte. En tanto, el riesgo país tocó un nuevo mínimo desde 2018 y se ubica en 421 puntos. Los ADRs se hundieron hasta 9,2%, y el S&P Merval cayó en 0,4% en pesos.

Este martes, la city local estará pendiente de un nuevo pronunciamiento de MSCI sobre el país y seguirá de cerca lo que suceda en los mercados internacionales, donde las acciones tecnológicas arrastran a la baja las principales bolsas.

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Un borrador de la Comisión Europea advierte que el mercado bancario del bloque "se ha vuelto excesivamente complejo". La reforma, que se presentará el 15 de julio, llega en un momento en que Europa necesita 1,4 billones de euros adicionales por año en inversión.

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La divisa japonesa acumula una fuerte presión vendedora ante las expectativas de suba de tasas en EEUU. La última intervención oficial de Tokio en el mercado de divisas fue en mayo, cuando destinó unos u$s73.600 millones para frenar la caída del yen.

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La autoridad monetaria adquirió u$s50 millones y elevó el saldo comprador de junio a u$s1.156 millones. En tanto, las reservas brutas avanzaron u$s139 millones y volvieron a superar los u$s47.500 millones.

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Los ADRs se hundieron hasta 9,2%, pero los bonos avanzaron y el riesgo país tocó un nuevo mínimo en ocho años

Los títulos soberanos comenzaron la semana al alza luego de lo que fue el feriado del viernes en EEUU. La city evalúa las chances de un pronto regreso a los mercados internacionales.

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El salto de mayo no se explicó solo por la cosecha récord y la energía. Detrás del máximo histórico también hubo operaciones puntuales hacia mercados que ganaron peso por problemas de oferta, mejores precios o cambios en las condiciones comerciales.

Por Tomás Alejandro Giancola

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