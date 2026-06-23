Murió Carlos Natiello, presidente del Tribunal de Casación Penal bonaerense

De extensa trayectoria, era miembro fundador del máximo tribunal penal provincial y ejercía la presidencia desde enero de este año. Los fallos clave que marcaron su carrera.

El presidente del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires , Carlos Ángel Natiello, falleció a los 78 años, lo que generó una fuerte conmoción en la Justicia bonaerense.

El magistrado, de extensa trayectoria en los tribunales de La Plata y miembro fundador del organismo desde su creación en 1998, se encontraba ejerciendo la conducción del tribunal desde el pasado 1° de enero, cargo al que accedió en su carácter de Juez Decano tras las sucesivas vacantes que afectaron la cúpula del cuerpo en los últimos años.

Su deceso, ocurrido el lunes y confirmado formalmente por la Suprema Corte de Justicia provincial, interrumpe una gestión marcada por fallos de alto impacto doctrinario, que incluyeron desde la declaración de inconstitucionalidad de la reclusión por tiempo indeterminado hasta la reciente validación de la perspectiva de género en los juicios por jurados.

La partida de Natiello no solo causa un profundo pesar en el ámbito judicial y político bonaerense, sino que además impacta de lleno en el escenario institucional de la provincia, al dejar acéfala la presidencia de una estructura estratégica para la revisión de las causas penales más complejas del territorio.

Trayectoria

A lo largo de su carrera, Natiello firmó resoluciones de fuerte impacto doctrinario. En un fallo histórico junto a los entonces jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués, Natiello determinó la inconstitucionalidad de esta figura penal por considerarla una "pena cruel", un criterio alineado con los tratados internacionales de derechos humanos.

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En sus intervenciones más recientes, el magistrado ratificó fallos que validaron las instrucciones impartidas a jurados populares bajo perspectiva de género, lo que sentó un precedente clave para evitar que los estereotipos y prejuicios interfieran en las deliberaciones ciudadanas.

Tras conocerse el deceso, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que se expresó: "Los jueces, funcionarios y empleados del Tribunal de Casación Penal lamentan su partida y acompañan a sus familiares y amigos en este difícil momento", al tiempo en que destacaron su "vasta trayectoria" al servicio del Poder Judicial.